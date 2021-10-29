Детский фестиваль "Маршак" в Воронеже объявил новое расписание

На весну 2022 года перенесли почти все спектакли, которые "Маршак" планировал показать в дни осенних каникул. Детский театральный фестиваль пройдет в Воронеже с 25 марта по 3 апреля.

В новое расписание вошло 45 показов 20 спектаклей для малышей и школьников. Постановки сделаны как по мировой классике, так и по современным произведениям для детей. Выступят труппы 19 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Канска, Альметьевска, Воронежа и Бухареста. В рамках "Маршака" также пройдут обещанные мастер-классы, творческие встречи, читки и образовательный проект "Школа театрального блогера".

"Купленные билеты действительны. Их не нужно обменивать на новые. Чтобы зритель мог сориентироваться, на какой именно показ спектакля он сможет прийти по своему билету, на странице каждого спектакля на сайте новая дата показа будет указана рядом с соответствующей ей прежней датой. Навести справки можно и по телефону (473) 228-93-80 в будние дни с 11 до 18 часов", - сообщили в дирекции фестиваля.

Спектакли "Колыбельная для мышонка", "Волшебник страны Оз" и "Дом из маленьких кубиков" отменены. Сдать билеты на них можно будет вплоть до начала фестиваля - до 25 марта.

В период нерабочих дней фестивальные кассы закрыты. Продажа билетов возобновилась на сайтах "Маршака" и билетного оператора. Об открытии офлайн-касс объявят отдельно.