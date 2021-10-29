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29.10.2021 15:51

Глава Липецкой области назвал новые направления туризма в регионе

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание Координационного совета по туризму. В нем принимали участие главы районов, руководители профильных ведомств, предприниматели и общественные деятели, чья работа связана с туризмом. Игорь Артамонов отметил, что для развития туристического потенциала в регионе недостаточно предпринимательских инициатив.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, а мы его упускаем. Мы готовы поддерживать предложения финансово, но не видим идей и реализации, - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава Задонского района Алексей Щедров, выступая с докладом, представил концепцию развития туризма в муниципалитете. Он отметил, что создаются туристские бренды для Юрьевской керамики, подготовлены новые паломнические, экологические, гастрономические, историко-приключенческие маршруты - туры выходного дня, городские экскурсии. Предлагаются различные проекты на основе государственно-частного партнерства, в частности, экологические тропы, гостевые деревни, площадка для дельтапланеризма.

Руководитель археологического парка "Аргамач" Александр Голотвин отметил, что для привлечения туристов необходимо строить площадки для кемпинга, автодома, гостевые дома и банные комплексы. В парке "Аргамач" делают ставку на развитие детского отдыха, событийные фестивали, интерактивные программы.

- В ближайшей округе парка можно проложить разные экскурсионные маршруты: пройти до Воргольских скал, усадьбы Стаховичей в Пальна - Михайловке, - отметил он. - Но не везде есть хорошие дороги. Необходимо развивать инфраструктуру в конкретных населенных пунктах, при этом сохранять историческую застройку и ландшафты, памятники природы, архитектуры. Здесь нужна поддержка государства.

Меценат Алексей Шкрапкин назвал отсутствие инфраструктуры главной проблемой развития туризма в области и в России в целом. По его словам, инвесторы в исторические памятники лишены возможности получать банковское финансирование, также их останавливает высокая аренда за землю.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Большинству туристов нужно вкусно поесть, удобно поспать и приятно провести время. Полной туристической инфраструктурой в области обладает только усадьба Скорняково- Архангельское, хотя много туристов также приезжают в усадьбы Талдыкина, Рязанку, Репец, - сказал Алексей Шкрапкин. - Остальные исторические комплексы находятся в полуразрушенном состоянии и мало чем отличаются от усадеб в других регионах. Более широкий набор локаций привлечет туристов. Поток гостей будет расти в геометрической прогрессии, если в области будет больше интересных и необычных точек притяжения.

Игорь Артамонов предложил активистам туристической отрасли встретиться еще раз через две недели, обсудят предложения и проблемы и поищут пути решения.

Также глава региона поинтересовался реализаций инвестиционных проектов на средства грантов Ростуризма. Это глэмпинг в Задонском районе, экопарк "Мультиферма в Лебедянском районе, приобретение транспорта в Хиллпарк. Они должны быть реализованы в максимально короткие сроки.

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