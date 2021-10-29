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29.10.2021 12:55

Ивановская область сократила объем госдолга на 40 процентов

Бюджет региона стал меньше зависеть от заемных средств, что позволило сократить расходы на обслуживание долга и направить больше ресурсов на социально значимые программы. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский на заседании правительства Ивановской области.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

- Совместная, слаженная работа на протяжении нескольких лет позволила нам радикально сократить государственный долг. За последние три года госдолг уменьшился почти на шесть миллиардов рублей - примерно на 40 процентов - и сегодня составляет чуть более десяти миллиардов. Кроме того, впервые за много лет на кредиты коммерческих банков приходится менее пяти процентов, - отметил глава региона.

Фото: Правительство Ивановской области
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Бюджет Ивановской области на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов будет социально ориентированным. Как рассказала зампред правительства - директор департамента финансов Любовь Яковлева, общий объем расходов в будущем году составит 58 миллиардов рублей. При этом 61 процент средств, или более 35,5 миллиарда, направят на развитие социальной сферы.

В частности, 8,8 миллиарда предусмотрено на оказание бесплатной медицинской помощи населению Ивановской области, в том числе 4,7 миллиарда - на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 4,1 - на реализацию территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи.

- Основной объем средств направляется на лечение граждан в стационарных и амбулаторных условиях, приобретение оборудования в учреждения здравоохранения, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи. Почти миллиард заложен на обеспечение отдельных групп населения лекарствами по рецептам врачей, что на 27,4 процента больше, чем в 2021 году, - отметила Любовь Яковлева.

На модернизацию первичного звена здравоохранения направят более 890 миллионов. Еще 143,8 миллиона пойдет на капитальный ремонт областной психиатрической больницы "Богородское" и противотуберкулезного диспансера.

Фото: Правительство Ивановской области
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Ивановская область увеличит расходы на организацию отдыха и оздоровления детей (на 82,7 миллиона), а также компенсацию части родительской платы за детсад (на 40 миллионов). На покупку квартир детям-сиротам потратят 205,6 миллиона рублей (на 96,5 миллиона больше, чем в предыдущий период), что позволит обеспечить жильем 170 человек.

На доведение заработной платы бюджетников до МРОТ выделят 258 миллионов.

Расходы в сфере экономики составят 9,8 миллиарда рублей, из них 6,3 поступят в дорожный фонд. На поддержку сельского хозяйства предусмотрено 654,1 миллиона, малого и среднего бизнеса - 176. Крупные инвестиции в развитие региона - на уровне 8,5 миллиарда рублей - планируются в рамках национальных проектов. Самыми капиталоемкими из них станут "Демография", "Экология" и "Безопасные качественные дороги".

Капитальные вложения запланированы в объеме 3,7 миллиарда. Так, будет начато строительство Дворца водных видов спорта в Иванове, которое более полутора миллиардов рублей (за два года). Продолжится устройство очистных сооружений в Кинешме стоимостью более 1,9 миллиарда. Завершится реконструкция защитной дамбы в Юрьевце. В Кохме продолжится строительство школы на 550 мест. В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства на газификацию населенных пунктов, строительство трех врачебных амбулаторий в Кинешме и Иванове, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На формирование комфортной городской среды планируется направить 435,6 миллиона рублей. При этом вдвое, с 50 до 100 миллионов, увеличены средства на реализацию местных инициатив.

Фото: Правительство Ивановской области
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Треть от общего объема расходов - 18,3 миллиарда рублей - будет произведено через межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Станислав Воскресенский подчеркнул, что на местном уровне нужно сосредоточиться на решении тех острых проблем, о которых граждане заявляли в ходе летней предвыборной кампании. На это необходимо направлять все дополнительные средства, которые поступят в муниципалитеты, сказал он.

Доходы региона в 2022 году составят 54,9 миллиарда рублей, в том числе собственные (налоговые и неналоговые) - 30,3 миллиарда, что на 10,2 процента выше уровня 2021 года. Три четверти налоговых поступлений принесут НДФЛ, налог на прибыль организаций и акцизы. По словам Яковлевой, налоги на доходы физлиц и на прибыль дадут около 15,7 миллиарда (почти на восемь процентов больше, чем ожидается в текущем году), акцизы - 7,1 миллиарда (рост составит 21,5 процента, в основном за счет акцизов на нефтепродукты). Общая сумма платежей в бюджет по упрощенной системе налогообложения составит 3,9 миллиард - на 12,6 процента выше сбора за 2021 год. Глава управления ФНС по Ивановской области Анна Петропольская назвала обоснованными все бюджетные назначения по налогам в 2022 году.

Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 547,4 миллиона.

- На площадке думы предстоит внимательно обсудить все статьи бюджета. Уверен, что будет принят сбалансированный план, который позволит решать проблемы, волнующие наших жителей, - заключил губернатор.

Фото: Правительство Ивановской области
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Председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева охарактеризовала бюджет-2022 как сбалансированный, выверенный и социально направленный. Она особо отметила такие позитивные тенденции, как снижение госдолга, увеличение собираемости налогов, сохранение всех мер поддержки предпринимательства и резервирование средств на борьбу с коронавирусом. При этом Дмитриева попросила увеличить финансирование муниципалитетов не менее чем на 100 миллионов рублей.

- Муниципальная власть самая близкая к людям. На ее плечах лежат очень сложные задачи и, безусловно, без денег их не решить. Нам надо помогать муниципалитетам по максимуму, насколько это возможно, - поддержал ее Станислав Воскресенский, поручив увеличить соответствующие трансферты с учетом возможного повышения дотаций Минфина.

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