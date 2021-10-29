Калужские депутаты обсудили борьбу с коронавирусом

28 октября состоялось заседание Координационного совета при городской думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов, депутаты городской думы, представители министерства здравоохранения, городской управы, ветеранских и общественных организаций, а также главные врачи калужских больниц.

На сегодняшний день в 9 медицинских учреждениях города на лечении находятся 1622 пациента, в том числе 24 ребенка. 1894 пациента проходят лечение от COVID-19 амбулаторно, среди них - 276 детей. В Калуге развернуто 12 стационарных и один мобильный пункт вакцинации, 16 мобильных бригад проводят вакцинацию на предприятиях. Первым компонентом вакцины привито 129590 человек, завершили курс вакцинации - 100567 человек.

Представители министерства здравоохранения обратились к членам координационного совета с просьбой активизировать разъяснительную работу по вопросам вакцинации.

Юрий Моисеев в свою очередь отметил, что депутаты городской думы постоянно доводят до избирателей всю необходимую информацию по вакцинации, аналогичную работу на предприятиях и среди пожилых людей проводят советы ветеранов и калужское отделение Красного Креста.

Председатель регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова сообщила, что студенты 5-го курса медицинского факультета КГУ и члены Волонтерской роты готовы прийти на помощь медикам. Руководство министерства здравоохранения рассмотрит возможность направить добровольцев для оказания помощи амбулаторным больным и первичному звену здравоохранения.

Депутат Константин Сотсков затронул вопрос работы лабораторий, отметив, что результатов ПЦР-теста нередко приходится ждать 5 - 7 дней. Как сообщили представители минздрава, в настоящее время лаборатории работают круглосуточно и без выходных, а сотрудники перегружены.

"Необходимо на всех уровнях активизировать разъяснительную работу с жителями, донести до них информацию о необходимости вакцинации, это единственный способ достичь коллективного иммунитета и вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Также глава городского самоуправления поблагодарил калужских медиков за самоотверженный труд.