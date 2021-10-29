Контроль за соблюдением санитарных мер усилен на стройках

С ухудшением эпидемиологической ситуации специалисты Мосгосстройнадзора начали новый этап проверок стройплощадок на предмет соблюдения ими правил профилактики заболеваемости COVID-19. Начали с новых станций метро, которые уже в ноябре должны принять первых пассажиров. К рейду, прошедшему на станции "Терехово", присоединились корреспонденты "РГ".

О предстоящей проверке строителей предупредили за трое суток. Как объяснил "РГ" руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, для инспекторов главное не обнаружить нарушения, а сберечь жизни строителей и их родных. "С мая 2021 года мы проверили 23 площадки, за нарушения оштрафовали 18 юридических лиц", - уточнил он. Напомнил, что согласно статье 20.6.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, юрлицам за несоблюдение антиковидных мер безопасности грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Проверку специалисты начали с осмотра КПП. Здесь должен висеть паспорт объекта, а внутри помещения должны находиться термометр, журнал термометрии, индивидуальные средства защиты. Все оказалось в наличии. Следующий пункт - павильон почти готовой к открытию станции. За стеклянными входными дверями - стол, за ним человек с термометром. Измеряет температуру, вносит данные в учетный журнал. Работники, у которых нет масок или перчаток, могут взять их здесь же из коробки. Но сначала по просьбе дежурного каждый дезинфицирует руки жидкостью из санитайзера.

"Станцию начали строить в июне 2018 года. За это время здесь провели 58 проверок с привлечением специалистов центра экспертиз. Особое внимание уделяли конструктивным элементам, критических отклонений не выявили", - вспоминает Войстратенко. Глубина заложения станции - 22 метра.

К поездам будущие пассажиры будут спускаться с помощью шести эскалаторов и двух лифтов. На платформах и в технических помещениях инспекторы проверили у строителей соблюдение социальной дистанции, ношение респираторов и масок. На завершающем этапе здесь трудятся около 600 специалистов по наладке оборудования. Как пояснила "РГ" начальник отдела санэпиднадзора Мосгосстройнадзора Анна Непринцева, в прошлом году на стройках были всплески заболеваний, выявлялось много нарушений: "Но сейчас большая часть строителей привита от вируса, а если кто и заболеет, вход на стройку им просто запрещен".

Проверки начались с новых станций метро, которые в ноябре должны принять первых пассажиров

Направляемся в штаб строительства. И тут обязательны одноразовые маски и перчатки. Есть и санитайзеры, и даже обеззараживающая лампа открытого типа. Ее включают по ночам, когда рабочие уходят по домам. На стене висит график уборки помещения. Согласно ему дверные ручки в местах общего пользования протираются каждый час, полы за день моют четыре-пять раз. Это видно и на глаз - стройка стройкой, а чистые полы просто сияют. Обойдя все помещения, серьезных нарушений инспекторы на этот раз не выявили.

Аналогичную проверку пройдут в ближайшие две недели все строящиеся станции западного, юго-западного и южного участков Большой кольцевой линии столичного метро. Одновременно там завершатся пусконаладочные работы. А затем на помощь строителям придут клининговые компании, которые все помещения продезинфицируют.