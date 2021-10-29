Москва: Первый нерабочий день

Большинство организаций Москвы выполнили распоряжения властей и перешли на фоне обострения пандемии с 28 октября в режим нерабочих дней. Закрылись фитнес-залы, парикмахерские и салоны красоты, ощутимо опустели центральные улицы. Однако в спальных районах жизнь практически не изменилась, да и многочисленные бизнес-центры не полностью отправили "планктон" в домашнее плавание.

С раннего утра на дверях прачечных, спортзалов и парикмахерских появились предупреждающие объявления: не работаем до 7 ноября. Впрочем, большинство москвичей об этом и так знали, к антивирусным порядкам, увы, привыкнуть успели. Единственное, что в Москве работает бесперебойно, - как всегда, транспорт. В часы пик не сразу и поймешь, выходной сегодня или рабочий день. В автобусах, которые подвозили пассажиров к метро из разных кварталов Бибирева и Отрадного утром, - людно, как обычно.

И даже дети среди пассажиров встречаются. "Везем сына в дежурную группу: ничего не поделаешь, мы с мужем работаем, а бабушки в другом городе", - рассказывает одна из пассажирок 238-го автобуса. Действительно, большинство дошколят и школьников сейчас на каникулах. Но для работников экстренных служб и предприятий непрерывного цикла сделали исключение: они могут привести ребят в особые группы, для которых выделяется одно из подразделений образовательного комплекса. Например, наша группа открылась в дошкольном отделении в трех остановках от сада. Воспитатели встречают детей у ворот и сверяются со списками, записаться в них надо было заранее.

После девяти часов, когда основная масса работающих добралась до офисов и цехов, жизнь в городе приостановилась. В центре опустели и тротуары, и дороги: пробок не было даже на подъезде к Садовому кольцу. За закрытыми дверями ресторанов, между тем, кипела, варилась и жарилась жизнь. За столики гостей пускать нельзя, но работники заведений не выглядят расстроенными. Доставка сегодня бьет рекорды! Если обычно курьерам за час прилетает по 1-2 заказа, то в четверг - даже по 4 бывало. В этом корреспондент "РГ" убедился, проработав несколько часов в центре города на доставке еды.

В ресторанах зоны для посетителей и курьеров четко разграничены. Впрочем, в большинстве заведений не так много людей, москвичи уже привыкли заказывать еду на дом и в офис. Входы во многие рестораны Москвы сейчас перегорожены столами. Курьеры и посетители заказывают еду у администратора, а потом ждут на улице. Такая перспектива многих не радует, поэтому в основном люди заказывают еду через агрегаторов. И при этом даже готовы подождать дольше обычного: "зеленые и желтые человечки" в первый нерабочий день оказались весьма востребованы. Что интересно, из 10 заказов за пять часов лишь один пришлось доставлять клиенту домой. Остальные калории шли в офисные центры.

В городе закрыты фитнес-залы, парикмахерские и салоны красоты

Тем временем

Почти тысяча детей ежедневно заражается коронавирусом в Москве, 20-30 попадают с COVID-19 в больницы. Об этом сообщила "России 24" заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом шел вчера разговор и на заседании городского клинического комитета по COVID-19.

"Борьба с пандемией не утихает уже полтора года, - говорил мэр Сергей Собянин. - Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, заболевших детей в эту волну в два-три раза больше, чем в предыдущую. Это требует выработки новых подходов к их лечению".

По информации главврача детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаила Османова, диагноз COVID-19 за пандемию поставлен у 190 тысяч детей, 5% из них лечились в стационарах. И чем дальше, тем больше среди несовершеннолетних увеличивается число со среднетяжелым и тяжелым протеканием болезни. Это случается и у грудничков, и у малышей. Особого внимания врачей требуют дети с сопутствующими заболеваниями. Для лечения их сейчас впервые в России применяются такие препараты, как моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания.

Нуждается в таком лечении прежде всего дети, страдающие первичным иммунодефицитом, онкологическими и гематологическими заболеваниями, сахарным диабетом, тяжелым поражением почек, сердца и легких. Их лечением займется детский дистанционный консультативный центр, а также стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Ребенка вместе с мамой или папой поместят в один из боксов.

Возьмут у него анализы, сделают КТ, ЭКГ. Затем врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами. Вводят их однократно при помощи капельницы. Действуют они так же, как собственные антитела, помогая быстрее справиться с инфекцией. Свои же антитела у ребенка еще только вырабатываются. Доставят детей в больницу и обратно домой специальным автотранспортом. Потом врачи еще две недели будут на связи с родителями. На 3, 7 и 11 дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие тесты, чтобы оценить эффективность терапии и отследить формирование собственного иммунитета.

Подготовила Любовь Проценко