Москва вновь возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

Индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" по итогам 2020 года представили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Москва набрала более 103 баллов. Об этом сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Индекс рассчитывается для 203 городов. Каждый оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений: городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной безопасности; интеллектуальные системы социальных услуг и другие.

Москва набрала 103,25 балла из 120 возможных и стала первым и единственным городом России, который набрал в рейтинге более 100 баллов. Особо отметили оснащенность столицы энергоэффективными интеллектуальными системами освещения и технологии взаимодействия жителей с городом.

Кстати, на время общероссийских выходных все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн. Так, диспетчерские и аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Сообщить об аварии или вызвать мастера можно через Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Оставить заявку можно и с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на портале mos.ru.