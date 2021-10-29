На "горячую линию" по коронавирусной инфекции в Воронеже поступило 250 тысяч звонков

Жители Воронежской области могут круглосуточно получить консультации по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Кол-центр при МФЦ работает с марта 2020 года. За все время здесь приняли более 250 тысяч вызовов. Чтобы разгрузить операторов, планируется приобрести голосового робота.

Об этом рассказал руководитель департамента цифрового развития Денис Волков на встрече с депутатами регионального парламента. Она состоялась накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Такие встречи с главами исполнительных органов власти проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова. Обсуждение провел председатель думского комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Присутствовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Сергей Сажин.

Было отмечено, что в текущем году на реализацию мероприятий департамента было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Основная их доля пошла на программу "Информационное общество". В частности, на обеспечение деятельности АУ "МФЦ". Количество филиалов этого учреждения остается стабильным. Один из пунктов в Воронеже закрылся, но вместо него скоро заработает СМАРТ-МФЦ. Новый формат предполагает расширенную зону самообслуживания.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в октябре время работы МФЦ сокращено, 13 филиалов переведены с шестидневной недели на пятидневную. В Воронеже обратиться за получением государственных и муниципальных услуг можно в любой день с понедельника по субботу: пять филиалов работают с понедельника по пятницу, два - со вторника по субботу.

Депутаты обсудили с докладчиком работу центра телефонного обслуживания АУ "МФЦ". Он отметил, что нагрузка на специалистов здесь серьезно возросла. В 2020-м операторы обработали более 445 тысяч звонков, что на 30 процентов больше уровня предыдущего года. С января по октябрь 2021-го количество вызовов уже превысило 300 тысяч.

На базе кол-центра МФЦ работает "горячая линия", где можно задать вопросы по противодействию коронавирусу и соблюдению режима самоизоляции. Почти год звонки принимаются круглосуточно. С марта 2020-го на эту линию поступило более 250 тысяч вызовов.

В числе крупных проектов департамента - создание единой централизованной бухгалтерии, рассказал Денис Волков. Она позволит существенно снизить затраты, связанные с бухгалтерским обслуживанием органов власти, и повысить его прозрачность. С прошлого года в этой системе работает 50 пользователей, до конца декабря подключится около 600, в 2022-м - еще 1700.

На ближайшие три года приоритетными направлениями останутся информатизация, обеспечение функционирования МФЦ и "Системы-112", а также расширение системы круглосуточного видеонаблюдения в Воронежской области.