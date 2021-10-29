Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма

Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма (Future Of Tourism World SummitBCN21). Он проходил 26-27 октября в Барселоне в смешанном формате - онлайн и офлайн.

"Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли - были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги. Одновременно вместе с другими регионами России мы развиваем национальный туристический сервис Russpass. Это тоже один из инструментов поддержки. Сегодня на Russpass доступно уже больше 3,3 тысячи предложений для путешественников", - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что недавно был презентован гастрономический гид Michelin по столице России, который поспособствует увеличению турпотока после пандемии. Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом путеводителе. Всего в нем упомянуты 69 заведений города.

В прошедшем саммите участвовали более 300 экспертов из разных мегаполисов и стран. Москву на форуме представляла зампредседателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова. Среди главных тем форума - восстановление туристической сферы после пандемии, стратегии развития устойчивого туризма и цифровизация отрасли.