Под Ивановом 12 человек пострадали в аварии с автобусом

По меньшей мере 12 человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и иномарки в Фурмановском районе, сообщили в УМВД по Ивановской области.

В 15.00 на автодороге Широково-Косогоры Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом СИМАЗ, следовавшим из Иванова в Фурманов.

- Травмы получили 12 человек. 10 из автобуса, пассажиры и водитель, он в тяжелом состоянии. Еще два человека пострадали в Ford. Данные очень предварительные, число пострадавших может вырасти, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

На месте аварии работают инспекторы ДПС и оперативная группа УМВД, подробности происшествия устанавливаются.