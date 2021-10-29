Под Рязанью задержан похититель школьницы

В Рязанской области оперативники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с региональными коллегами задержали мужчину, подозреваемого в похищении 14-летней девочки.

По предварительным данным, во вторник, 26 октября, в Ряжске рядом с шедшей домой школьницей остановился автомобиль. Его водитель вышел из машины, набросился на девочку и стал ее душить. Та потеряла сознание и очнулась в багажнике. Заднее сиденье было разложено, ей удалось перебраться в салон, открыть дверь и выпрыгнуть на ходу.

Попав домой, ребенок рассказал о происшествии матери, та обратилась в полицию.

- Для раскрытия этого дерзкого и резонансного преступления в регион направили сотрудников ГУ угрозыска МВД. Во взаимодействии с коллегами из Ряжска, Рязани и Скопина личность подозреваемого была установлена. Это 42-летний житель села в Скопинском районе, ранее неоднократно судимый - в том числе за изнасилование и разбой, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оперативникам понадобилось несколько дней, чтобы найти рецидивиста. Он следил за информацией в местных СМИ и соцсетях, знал, что его ищут. Дома не появлялся, личным автомобилем не пользовался. Задержали его в пятницу на проселочной дороге у села Павелец.

- Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (часть 2 статьи 126 УК РФ), - сообщили в управлении СКР по региону. Мужчина доставлен к следователю для допроса.