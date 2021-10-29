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29.10.2021 12:47

Председатель Липецкого облсовета призвал выстраивать диалог с жителями

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов во время рабочей поездки по Добринскому району пообщался с его жителями. Председатель заксобрания выслушал как слова благодарности, так обращения по проблемным вопросам в муниципалитете и отметил, что все это не стало для него неожиданностью.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- Я неоднократно посещал Добринский района до выборов, и тогда от жителей поступило много обращений. Сегодня, как говорится, пришло время собирать камни. Необходимо посмотреть, что сделано. И в то же время обсудить актуальные проблемы, к примеру, по дорожному хозяйству. Вместе с районной властью и местными депутатами наметим пути решения этих вопросов, - отметил Дмитрий Аверов.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Спикер Липецкого облсовета призвал к межпарламентскому сотрудничеству

Он принял участие в сессии Добринского райсовета, где депутаты внесли изменения в бюджет муниципалитета. Спикер представительного органа Михаил Денисов отметил, что за счет собственных доходов в казну поступили дополнительно около 30 миллионов рублей. Местные парламентарии направили эти средства на развитие образования, культуры и спорта. Кроме того, с прошлого года в казне остались еще средства, которые теперь направляют на погашение создаваемых условных дефицитов.

После сессии Дмитрий Аверов встретился с местными аграриями. Прямо на полях, принадлежащих ООО "Петровский Агрокомплекс", спикер заксобрания наградил механизаторов и водителей, показавших лучшие результаты по итогам уборки зерновых.

- Зима выдалась сложной, у нас были определенные трудности с озимыми, - напомнил Дмитрий Аверов. - По сахарной свекле мы видим хорошую урожайность. Есть уверенность, что заводы будут загружены на полную мощность. А это значит, будет прибыль, рабочие места.

Общение с местными жителями получилось насыщенным. Спикер облсовета, после торжественных церемоний открытия ФАПа и ДК, отметил: нужно не только устраивать торжества, но и выслушивать пожелания селян на будущее. Жители Добринского района задали вопросы о сотовой связи, освещении, строительстве новых спортивных объектов. Все просьбы представители местной администрации взяли на карандаш.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Спикер Липецкого облсовета открыл в Добринском районе ДК и ФАП

Кроме того, областные парламентарии побывали на проблемном участке дорожного строительства в селе Натальино, где были нарушены сроки сдачи объекта, а также есть вопросы к качеству ремонта. Поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Дмитрий Аверов подчеркнул: если подрядчик не предпримет достаточные меры, местные власти не примут эту работу.

Также во время своей рабочей поездки Дмитрий Аверов посетил редакцию местной газеты "Добринские вести", которая в этом году отмечает 90-летний юбилей. Председатель облсовета поздравил журналистов со значимой датой и пожелал им новых творческих успехов.

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