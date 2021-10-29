Проект НВ АЭС высоко оценили на международном конкурсе

Календарь Нововоронежской АЭС "Устойчивые города и населенные пункты" вошел в число лучших проектов на международном конкурсе Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского.

Награждение призеров по семи номинациям прошло в рамках VII Всероссийской конференции по экологическому образованию, которая состоялось 27 октября в формате онлайн в Москве.

Календарь НВ АЭС победил в номинации "Наши достижения в области сохранения всемирного культурного и природного наследия". Его цель - показать на конкретных примерах достижения Нововоронежской АЭС по улучшению и развитию г. Нововоронежа (Воронежская область) и его близлежащих территорий.

"Мы хотели рассказать, как можно большему числу жителей России и международному сообществу о тех мероприятиях, акциях, проектах, которые делают жизнь Нововоронежа и его населения комфортнее, стабильнее, безопаснее. Ярким свидетельством высокого уровня экологической безопасности является факт гнездования аистов прямо на территории НВ АЭС", - поделилась инициатор проекта, сотрудник Нововоронежской АЭС Ольга Романова.

"Не зря Нововоронеж называют "городом первых", городом опережающего и устойчивого развития. Мы ежегодно ставим амбициозные цели и реализуем планы по постоянному улучшению, развитию атомграда и прилегающих территорий в соответствии с ESG-принципами, что подразумевает экологическое, социальное и корпоративное управление", - добавил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Комментируя итоги конкурса, Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области отметил лидерство г. Нововоронежа, как одного из самых благоустроенных населенных пунктов региона.

"Сегодня вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, достижению целей устойчивого развития уделяется все большее внимание. Ведь именно от этого зависит качество жизни людей и их здоровье. К 2030 году 60% населения земли будут проживать в городах. С помощью проекта Нововоронежской АЭС мы можем наглядно познакомиться с лучшими практиками предприятия в области экологии, безопасности и работы с территориями", - сказала руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Нововоронежской АЭС, как победителю конкурса, вручили диплом и памятные подарки. В ближайшее время в Нововоронеж передадут и напечатанные календари для дальнейшего распространения среди общественности.

Справка

Организаторы конкурса - Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского и Государственная публичная научно-техническая библиотека России при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Информационного центра ООН в Москве и др. Цель проекта - просвещение граждан о Целях устойчивого развития (ЦУР) с помощью создания настольного Календаря.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.