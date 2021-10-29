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29.10.2021 13:19

Проект НВ АЭС высоко оценили на международном конкурсе

Календарь Нововоронежской АЭС "Устойчивые города и населенные пункты" вошел в число лучших проектов на международном конкурсе Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Награждение призеров по семи номинациям прошло в рамках VII Всероссийской конференции по экологическому образованию, которая состоялось 27 октября в формате онлайн в Москве.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Календарь НВ АЭС победил в номинации "Наши достижения в области сохранения всемирного культурного и природного наследия". Его цель - показать на конкретных примерах достижения Нововоронежской АЭС по улучшению и развитию г. Нововоронежа (Воронежская область) и его близлежащих территорий.

"Мы хотели рассказать, как можно большему числу жителей России и международному сообществу о тех мероприятиях, акциях, проектах, которые делают жизнь Нововоронежа и его населения комфортнее, стабильнее, безопаснее. Ярким свидетельством высокого уровня экологической безопасности является факт гнездования аистов прямо на территории НВ АЭС", - поделилась инициатор проекта, сотрудник Нововоронежской АЭС Ольга Романова.

"Не зря Нововоронеж называют "городом первых", городом опережающего и устойчивого развития. Мы ежегодно ставим амбициозные цели и реализуем планы по постоянному улучшению, развитию атомграда и прилегающих территорий в соответствии с ESG-принципами, что подразумевает экологическое, социальное и корпоративное управление", - добавил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Комментируя итоги конкурса, Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области отметил лидерство г. Нововоронежа, как одного из самых благоустроенных населенных пунктов региона.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Сегодня вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, достижению целей устойчивого развития уделяется все большее внимание. Ведь именно от этого зависит качество жизни людей и их здоровье. К 2030 году 60% населения земли будут проживать в городах. С помощью проекта Нововоронежской АЭС мы можем наглядно познакомиться с лучшими практиками предприятия в области экологии, безопасности и работы с территориями", - сказала руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Нововоронежской АЭС, как победителю конкурса, вручили диплом и памятные подарки. В ближайшее время в Нововоронеж передадут и напечатанные календари для дальнейшего распространения среди общественности.

Справка

Организаторы конкурса - Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского и Государственная публичная научно-техническая библиотека России при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Информационного центра ООН в Москве и др. Цель проекта - просвещение граждан о Целях устойчивого развития (ЦУР) с помощью создания настольного Календаря.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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