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29.10.2021 00:39
Рубрика: Происшествия

Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера за скандальное фото у храма

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 248(8599)
Во время прений сторон в мировом суде Тверского района Москвы гособвинитель попросил назначить блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой по 10 месяцев колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ольга Бондарева.

По ее словам, после прения сторон судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на пятницу, 29 октября.

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Бобиева и Чистову обвиняют по статье УК об оскорблении чувств верующих после провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. На фото, выложенных с соцсетях, блогер и его подруга, стоящая перед ним на коленях в куртке с надписью "полиция", имитировали половой акт. Таким нехитрым и аморальным способом блогер хотел заработать побольше лайков. И он получил что хотел: скандальную славу. Однако блогер, видимо, спал в университете на той лекции, где объясняли, что вместе со славой приходит ответственность. Или пропустил то занятие. Впрочем, это уже не важно: прокурор все доходчиво студенту объяснил.

Бобиев и Чистова были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. Замоскворецкий суд признал их виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил административный арест на 10 суток со штрафом 5 тысяч рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ, так как он не гражданин нашей страны.

Кстати, на Памире, откуда родом блогер, прекрасные луки (то есть виды, если говорить старорежимно). Так что после освобождения из колонии и возвращения на родину он сможет радовать поклонников замечательными пейзажными съемками.

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