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29.10.2021 13:13
Рубрика: Экономика

Расписание некоторых поездов изменится в ноябре

Текст: Ирина Огилько
Расписание некоторых пригородных поездов на Белорусском и Савеловском, Курском и Рижском, Горьковском, Казанском и Павелецком направлениях изменится в ноябре в связи с проведением работ по ремонту и развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Наиболее значительные корректировки внесены в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из графика Это связано с проведением путевых на станции Москва-Бутырская во время 44-часового технологического окна с 04:05 4 ноября до 0:05 6 ноября.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На участке Одинцово - Голицыно Белорусского направления МЖД в ноябре начнутся работы по обновлению оборудования и устройств электроснабжения и продлятся в течение месяца. Технологические "окна" назначены с использованием преимущественно ночного времени - с 00:30 до 04:30. Работы будут проводиться с 1 ноября на втором главном пути, а с 15 ноября - на первом.

Также в течение месяца, за исключением выходных и праздничных дней, запланированы путевые работы на участке Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное, а также на станции Москва-Рижская со 2 по 12 ноября, в связи с чем внесены корректировки в расписание поездов Рижского и Курского направлений, в том числе МЦД-2.

На станции Москва-пассажирская-Казанская работы по развитию инфраструктуры для МЦД-3 пройдут во время 51-часового окна с 03:40 5 ноября до 06:40 7 ноября.

Кроме того, на участке Реутово - Балашиха Горьковского направления по выходным дням будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения, а на участке Москва-Товарная-Павелецкая - Коломенское Павелецкого направления - глубокая очистка, выправка и балластировка пути. На Савеловском направлении продолжится развитие путевой инфраструктуры на участке Дмитров - Каналстрой. На станции Румянцево Рижского направления предстоит замена стрелочного перевода в ночь со 2 на 3 ноября.

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