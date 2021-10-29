Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода

В пятницу, 29 октября, пресс-служба Северного флота сообщила, что на аэродроме Кипелово под Вологдой военные моряки СФ передали учреждениям Костромской области более 2 тонн сжиженного кислорода. Он необходим для обеспечения больных, в том числе с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.

"Ранее медицинская служба Северного флота организовала передачу кислорода минздраву Архангельской области. Также СФ готовится предоставить кислород Республике Коми", - отметили военные.

В пресс-службе уточнили, что сжиженный газ вырабатывается из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз. Его используют для обеспечения полетов морской авиации. Хранение и транспортировка газа осуществляется в жидком виде в специальных контейнерах. "Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков Северного флота и оказать помощь гражданским медикам", - сказано в сообщении.