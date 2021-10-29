Собянин: Строительство объектов здравоохранения не остановится и в нерабочие дни

Ход строительства скоропомощного корпуса для Научно-исследовательского института имени Склифосовского осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города подчеркнул: строительство наиболее важных для города объектов не останавливается, несмотря на нерабочие дни.

К таким объектам относятся новые скоропомощные корпуса в пяти городских больницах, что позволит радикально улучшить в Москве качество скорой и неотложной помощи. Площадки под них были выбраны так, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. Строятся все эти комплексы по индивидуальным проектам, с учетом сложившегося архитектурного облика больниц, в состав которых они войдут.

В Склифе новостройка представляет собой семиэтажное здание площадью более 22 тысяч квадратных метров. В нем будут принимать в среднем до 200 пациентов в день, нуждающихся в экстренной помощи. Здесь они смогут получить полный комплекс необходимой помощи, начиная от диагностики, оперативного вмешательства и до реанимационных мероприятий в течение первых суток заболевания. Затем в зависимости от состояния их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы для продолжения лечения. Приемное отделение на первом этаже будет работать по принципу "триаж" (фр. triage - сортировка, отбор). Поступающих пациентов немедленно распределят по 3 категориям: красная (пациенты в тяжелом состоянии), желтая (пациенты в состоянии средней тяжести) и зеленая (пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное).

Пациентов красной категории прямо из машины скорой помощи направят на экстренную диагностику либо в операционную. Пациентам из желтой и зеленой категорий окажут помощь по принципу "врач - к пациенту". Это значит, что после максимально быстрого оформления в приемном отделении пациента кладут на койку, и все дальнейшие осмотры и процедуры выполняются непосредственно у кровати больного. На месте проведут комплексную диагностику, возьмут анализы, сделают перевязку или снимут электрокардиограмму. Для проведения сложных диагностических исследований (КТ, МРТ) или операции пациента перевезут в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала. Самостоятельное хождение пациентов по кабинетам и, тем более, ожидание под дверью, как прежде часто происходило в приемных отделениях больниц, здесь будет полностью исключено.

Чтобы сократить время транспортировки пациентов внутри здания, диагностический блок (КТ и рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики), кабинеты эндоскопии и врачей-специалистов, малая операционная, перевязочная и гипсовая так же будут находиться на первом этаже - рядом с приемным отделением.

На втором этаже корпуса разместятся смотровые кардиологии и неврологии, индивидуальные специализированные смотровые (оториноларинголог, офтальмолог, уролог, гинеколог), кабинеты МРТ и КТ, ангиографическая операционная (технологические возможности позволят проводить минимально травматичные вмешательства, в т.ч. при инфарктах и инсультах).

Палатно-диагностическое отделение и кабинет УЗИ оборудуют на третьем этаже. На четвертом этаже разместится отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение эндоскопии с процедурными и малой операционной, блок обработки и хранения эндоскопического оборудования. На пятом этаже - 6 операционных: гибридная нейрохирургическая, гибридная ангиографическая, 2 общепрофильные и 2 травматологические. Также на четвертом и пятом этажах предусмотрены палаты пробуждения на 10 коек.

На крыше здания (седьмой этаж) разместится вертолетная площадка, что сократит сроки доставки пациентов для оказания экстренной медицинской помощи в операционных и реанимационных отделениях НИИ СП им. Склифосовского.

Комфортная среда будет создана и для родных и близких пациентов. Провести время в ожидании окончания операции они смогут в специальных зонах отдыха с туалетами, кулерами с водой и мягкой мебелью. Для общения с врачами и психологами предусмотрены специальные комнаты.

Для выгрузки пациентов санитарный транспорт сможет заезжать в отапливаемый тамбур.

С основным корпусом НИИ СП им. Склифосовского (N21) новое здание объединит надземный переход, что позволит пациентам и врачам переходить из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу.

В настоящее время завершены работы по устройству монолитного каркаса здания и монтажу металлоконструкций надземного перехода. Ведется устройство входных групп, кровли, навесного вентилируемого фасада, внутренних стен и перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей (монтаж систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, лифтового оборудования, системы пневматической почты и централизованной системы пылеудаления), а также чистовая отделка в подземной и надземной частях здания (заливка стяжек полов, штукатурка и шпаклевка стен, укладка плитки).

Строительная готовность объекта сейчас составляет 40%.

Ввести корпус в строй планируется уже в будущем году.