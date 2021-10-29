Собянин: В Москве приостановлена работа 74,2 тысячи объектов потребрынка

С 28 октября по 7 ноября в столице приостановлена работа 74,2 тысячи объектов потребительского рынка из 98,1 тысячи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

Продолжают работать 19,5 тыс. предприятий, реализующих продовольственные товары, а также рабочие и офисные столовые. В первый нерабочий день проверили 31,6 тыс. объектов. Нарушения выявлены на 432 объектах, или 1, 4%.

"Таким образом, режим нерабочих дней соблюдается подавляющим большинством предприятий потребительского рынка", - заключил глава города.