Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября

Власти Москвы рассчитывают, что город вернется к нормальной жизни после 7 ноября. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Оценить эффект от нерабочих дней можно будет по прошествии времени, считает глава города. "Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни", - уточнил Сергей Собянин. При этом он выразил надежду, что уже 8 ноября Москва должна вернуться к привычной жизни.

Напомним, что с 28 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве закрыты предприятия сферы услуг, а рестораны и кафе работают только навынос и на доставку.