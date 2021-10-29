Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее

Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли и обработали около 4 млн вызовов. Это почти в два раза больше предыдущего аналогичного показателя. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что сегодня "Система-112" работает слаженно и эффективно, диспетчеры оперативно выясняют суть обращения, проводят консультацию и при необходимости направляют на место городские и экстренные службы.

"Работа "Системы-112" востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений, - подчеркнул Петр Бирюков. - В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками".

Чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 500 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с около 230 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей.

К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи. На территории города работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 - пожарные и спасатели, 102 - полиция, 103 - скорая медицинская помощь, 104 - аварийная служба газа.