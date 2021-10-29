В электронной медкарте москвичам стал доступен раздел "Мой онкопаспорт"

В рамках реализации московского стандарта онкологической помощи в электронной медкарте появился новый раздел "Мой онкопаспорт". Ранее он был доступен только врачам-онкологам, а теперь и пациентам с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В едином разделе доступна полная информация об имеющихся онкологических заболеваниях: детали по каждому злокачественному новообразованию, включая весь набор медицинских документов по диагностике, лечению и наблюдению пациента. Это обеспечит преемственность терапии на всех этапах амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

"Мы продолжаем реализацию московского стандарта онкологической помощи. Чтобы обеспечить высокое качество и своевременность диагностики и лечения онкологических заболеваний, необходимо, чтобы лечащий врач-онколог и, конечно же, пациент, имели актуальную информацию о результатах диагностических исследований и проведенной терапии", - заявила Ракова.

По ее словам, в прошлом году был сделан важный шаг - интегрирован Московский городской канцер-регистр с Единой медицинской информационно-аналитической системой. "Это позволило объединить на одной платформе данные об онкологических пациентах, которые ранее содержались в разных информационных системах, с ними может ознакомиться врач на приеме. Теперь для удобства горожан мы создали в электронной медкарте новый раздел "Мой онкопаспорт", - сообщила заммэра.

"В нем и врач, и пациент могут посмотреть историю наблюдения, лечения, динамики в разрезе онкологического заболевания. В разделе отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также автоматически прикрепляются такие документы, как протоколы онкоконсилиумов, проведенные с начала 2020 года, протоколы осмотров врачей-онкологов и другие. Такой подход обеспечивает достоверное ведение и хранение медицинской документации пациента с онкозаболеванием, а также преемственность всех этапов лечения", - отметила Ракова.

Раздел доступен в ЕМИАС врачам-онкологам и столичным пациентам с подтвержденным онкологическим диагнозом в их электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Раздел "Мой онкопаспорт" состоит из блоков "Диагноз" и "Документы". В разделе "Диагноз" собрана общая информация о злокачественном новообразовании. Блок "Документы" содержит медицинские документы по диагностике и лечению онкологического заболевания: собранные в хронологическом порядке протоколы онкологических консилиумов, осмотров врачей-онкологов, выписные эпикризы стационара и другие. Любой из документов пользователь может открыть для детального просмотра, сохранить и переслать удобным способом.

В "Мой онкопаспорт" информация передается автоматически из московского городского канцер-регистра, который содержит полные и актуальные медицинские сведения об онкологических заболеваниях пациентов, имеющих постоянную регистрацию в Москве.

Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтвержденным диагнозом в столице реализуется проект "Персональный помощник". За каждым пациентом, давшим согласие на участие в проекте, закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает больного и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации. Благодаря этим специалистам человек не остается один на один со своим диагнозом.

В электронной медицинской карте пациентам также доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии и т.д.), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, горожане могут ознакомиться с информацией о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Пользователи могут сохранять документы, выгружать их из медкарты и отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. При стандартной учетной записи услуга будет предоставлена по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней при наличии полной учетной записи в день подачи заявки. Подробнее о том, как подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно прочитать на портале mos.ru.