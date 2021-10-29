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29.10.2021 13:02

В Ивановской области увеличат расходы на социальные программы

Власти региона планируют последовательно решать все острые проблемы, о которых жители заявили в ходе предвыборной кампании, заявил губернатор Станислав Воскресенский. Две трети расходов в 2022 году будет связано с выполнением социальных обязательств. Это позволит улучшить медицинское обслуживание, ввести в строй школу, помочь семьям с детьми, расселить аварийные дома.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Проект бюджета одобрили на заседании регионального правительства Ивановской области 28 октября.

Фото: Правительство Ивановской области
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- Более 60 процентов расходов направлено именно на социальную сферу, которая, безусловно, остается самой важной для наших жителей. Мы, естественно, сохраняем все меры социальной поддержки граждан, - подчеркнул глава региона.

Станислав Воскресенский отметил, что программа оказания населению бесплатной медпомощи вновь сверстана без дефицита. На нее выделят 8,8 миллиарда рублей, в том числе около миллиарда - на покупку рецептурных препаратов для льготников. Почти 900 миллионов рублей предусмотрено на обновление медицинских организаций первичного звена, закупку для них оборудования и транспорта. Планируется капитальный ремонт областной психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера. По проекту "Решаем вместе" в регионе продолжат улучшать материальную базу учреждений детской медицины.

В Иванове начнут возводить Дворец водных видов спорта. В Кинешме - продолжат строить очистные сооружения. В Кохме откроют школу на 550 мест, в Юрьевце - завершат реконструкцию защитной дамбы. Также в планах - открытие трех амбулаторий, переселение граждан из аварийного жилья, покупка квартир для сирот и газификация ряда сел.

- Отдельно хочу отметить: те инициативы жителей, которые мы обещали поддержать в ходе предвыборной кампании этим летом и в сентябре, должны быть профинансированы в полном объеме. Это продолжение программ по асфальтированию территории детских садов, по установке там современных спортивно-игровых площадок, оборудованию школьных спортзалов (теперь и в больших городах). В два раза, с 50 до 100 миллионов рублей, мы по просьбе граждан увеличили программу поддержки местных инициатив. Люди сами определяют, на что будут потрачены деньги в том дворе, где они живут. Программа оказалась очень востребована, - рассказал Станислав Воскресенский.

Фото: Правительство Ивановской области
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Его мысль продолжила председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева, которая положительно отозвалась о проекте бюджета на 2022 год и предложила хотя бы на сто миллионов увеличить объем ассигнований муниципалитетам.

- Полностью поддерживаю: нам надо помогать муниципалитетам по максимуму, насколько это возможно, - добавил губернатор. - Муниципальная власть самая близкая к людям. На ее плечах лежат очень сложные задачи по ежедневному решению проблем, которые волнуют наших жителей. И, безусловно, без денег их не решить.

Станислав Воскресенский поручил департаменту финансов при доработке проекта бюджета по максимуму увеличить поддержку муниципалитетов. Он рекомендовал главам районов и городов направлять все дополнительные средства на решение самых острых проблем.

- Мы с вами много услышали о них, когда была предвыборная кампания этим летом. Некоторые проблемы системные, но некоторые - вполне локальные и решаемые. Прошу сосредоточиться именно на том, что наших жителей беспокоит, - сказал глава региона.

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