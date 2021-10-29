В Липецке полицейский пострадал в ДТП с семью автомобилями

В Липецке инспектор ДПС, приехавший на место мелкой аварии для ее оформления, стал пострадавшим в другом, более крупном ДТП. Повреждения получил и полицейский автомобиль - в него на полном ходу влетела иномарка.

Массовое столкновение машин произошло в 12.20 в пятницу на площади Франценюка.

- Предварительно установлено, что на площади произошло ДТП с шестью автомобилями. А один из его участников врезался в полицейскую Lada Granta, приехавшую для оформления другой аварии. Находившийся в Lada сотрудник ДПС получил травмы и обратился за медицинской помощью, - рассказали "РГ" в УМВД по Липецкой области.

На месте аварии работают новые инспекторы ДПС, они выясняют все обстоятельства произошедшего.