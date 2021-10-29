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29.10.2021 09:23
Рубрика: Общество

В Москве 77% ковидных коек не были задействованы под плановую медпомощь

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с COVID-19 на сегодняшний день весьма напряженная.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"На прошлой неделе мы зафиксировали пик заболеваемости, чуть менее 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Рост заболеваемости продолжается. С таким устойчивым ростом мы ранее не сталкивались. Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. Во-первых, в городе созданы достаточные коечные мощности. 77% от занятых пациентами с коронавирусом коек - это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую медицинскую помощь. Это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Во-вторых, вновь введены в работу еще два обсервационных пространства на базе социальных учреждений. Всего их пять, и они предназначены для приема тех, кто болеет легко, но в силу разных причин не может проводить карантин в домашних условиях", - рассказала Ракова.

Она также сообщила, что к работе возвращаются еще пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник. Таким образом в городе их будет работать 26.

Напомним, в Москве продолжают действовать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

В КТ-центрах для пациентов с подозрением на COVID-19 проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, электрокардиограмму, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер. После проведения необходимых обследований врачи ставят диагноз и, исходя из клинической картины, принимают решение о госпитализации пациентов либо определяют тактику лечения пациента на дому. На компьютерную томографию пациентов направляет врач поликлиники или телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы либо доставляет прибывшая к пациенту бригада скорой помощи.

Всего в городе для пациентов с легким течением COVID-19, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома, работают пять обсерваторов: на базе Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах, санатория им. Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства "Красносельский", центра реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил. Здесь смогут разместиться около 500 взрослых и 100 детей.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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В обсервационных центрах организовано многоразовое питание, есть шкафчики для хранения личных вещей, проводятся досуговые мероприятия, а для маленьких гостей работают педагоги, предусмотрены игры и раскраски. Старшему поколению сотрудники обсервации при необходимости помогают настроить видеосвязь для общения с родственниками. Все ресурсы предоставляются бесплатно.

В каждом учреждении регулярно проходит дезинфекция помещений. Сотрудники следят за состоянием здоровья проживающих, измеряют сатурацию - уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Медицинское сопровождение осуществляют сотрудники районных поликлиник по месту нахождения обсерваторов.

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