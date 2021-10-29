В Москве 77% ковидных коек не были задействованы под плановую медпомощь

Заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с COVID-19 на сегодняшний день весьма напряженная.

"На прошлой неделе мы зафиксировали пик заболеваемости, чуть менее 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Рост заболеваемости продолжается. С таким устойчивым ростом мы ранее не сталкивались. Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. Во-первых, в городе созданы достаточные коечные мощности. 77% от занятых пациентами с коронавирусом коек - это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую медицинскую помощь. Это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Во-вторых, вновь введены в работу еще два обсервационных пространства на базе социальных учреждений. Всего их пять, и они предназначены для приема тех, кто болеет легко, но в силу разных причин не может проводить карантин в домашних условиях", - рассказала Ракова.

Она также сообщила, что к работе возвращаются еще пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник. Таким образом в городе их будет работать 26.

Напомним, в Москве продолжают действовать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

В КТ-центрах для пациентов с подозрением на COVID-19 проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, электрокардиограмму, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер. После проведения необходимых обследований врачи ставят диагноз и, исходя из клинической картины, принимают решение о госпитализации пациентов либо определяют тактику лечения пациента на дому. На компьютерную томографию пациентов направляет врач поликлиники или телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы либо доставляет прибывшая к пациенту бригада скорой помощи.

Всего в городе для пациентов с легким течением COVID-19, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома, работают пять обсерваторов: на базе Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах, санатория им. Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства "Красносельский", центра реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил. Здесь смогут разместиться около 500 взрослых и 100 детей.

В обсервационных центрах организовано многоразовое питание, есть шкафчики для хранения личных вещей, проводятся досуговые мероприятия, а для маленьких гостей работают педагоги, предусмотрены игры и раскраски. Старшему поколению сотрудники обсервации при необходимости помогают настроить видеосвязь для общения с родственниками. Все ресурсы предоставляются бесплатно.

В каждом учреждении регулярно проходит дезинфекция помещений. Сотрудники следят за состоянием здоровья проживающих, измеряют сатурацию - уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Медицинское сопровождение осуществляют сотрудники районных поликлиник по месту нахождения обсерваторов.