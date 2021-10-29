В Подмосковье осуждены бывшие полицейские за избиение мужчины до смерти

В Московской области трое бывших полицейских получили различные сроки лишения свободы за избиение человека до смерти.

Как сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры, обвинительный приговор экс-сотрудникам местного управления МВД вынес Орехово-Зуевский городской суд. Они признаны виновными по статьям 111 и 286 - "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть" и "Превышение должностных полномочий".

Преступление было совершено в апреле 2019 года. Тогда полицейские сильно избили задержанного уроженца Дагестана. По данным ТАСС, потерпевшим оказался отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау 46-летний Сулли Юнусилау. От полученных травм он умер в больнице.

Суд приговорил экс-полицейских к различным срокам заключения от 7 до 9 лет. Кроме того осужденные должны будут компенсировать моральный вред родственникам погибшего.