В Рязанской области закрыли аквапарки и игровые комнаты и ввели QR-коды

В преддверии нерабочей недели рязанские власти ввели дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19.

Большинство их касается ТРЦ. Запрещено посещение торговых центров детьми до 18 лет без сопровождения взрослых. Тем для входа понадобится QR-код или документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса либо перенесенное заболевание. Также нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Общепит в торговых центрах сможет работать только навынос, с 6 до 23 часов. Прекращается развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских досуговых центров, игровых комнат, сообщила пресс-служба правительства региона. Доступ в учреждения культуры и спорта, кафе и бани будет осуществляться по QR-кодам.

Возраст людей, которым необходимо перейти на самоизоляцию, понижен до 60 лет. Также рекомендовано максимально перевести таких работников на "удаленку". Возрастные ограничения не распространяются на вакцинированных.