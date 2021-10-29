В Смоленской области ввели самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Администрация Смоленской области внесла изменения в региональный указ "О введении режима повышенной готовности". С 29 октября жителям и гостям региона старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции. Избегать контактов должны и люди старше 60 лет, не сделавшие прививку от COVID-19.

- Для доставки продуктов и лекарств данная категория граждан может пользоваться помощью волонтеров, - посоветовали в пресс-службе администрации.

Смоленским работодателям рекомендовано на четыре недели отстранить от очной работы сотрудников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, а также не прошедших полный курс вакцинации (за исключением тех, кому прививка от COVID-19 противопоказана).

Изменилась работа гостиниц: их сотрудники должны раз в три дня проходить обследование на коронавирус. Избавлены от него вакцинированные и переболевшие COVID-19 в минувшие полгода. Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано предоставить своим сотрудникам два выходных дня для вакцинации.