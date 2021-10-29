В Тамбовской области отменили массовые мероприятия

Тамбовские власти ввели новые ограничения из-за ситуации с распространением COVID-19. С 30 октября запрещено проведение массовых мероприятий, жителей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции.

- Изменен возрастной ценз людей, которые не смогут посещать культурно-досуговые учреждения, клубы, кружки и секции. Теперь это ограничение распространяется на лиц старше 60 лет, - рассказали в администрации региона.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа спортивных организаций, бань и саун, кинотеатров. А танцплощадки и дискотеки не смогут открыться и после 7 ноября - их деятельность заморожена до особого распоряжения.

Тамбовские заведения общепита в выходные смогут работать с 7 до 23 часов с условием 50-процентной заполняемости залов. Ограничение не распространяется на кафе при вокзалах, аэропортах и АЗС, а также торгующие навынос и дистанционно.

Музеи, театры, гостиницы и санатории в нерабочие дни будут принимать посетителей по предъявлении QR-кода и его аналогов: справки о прививке, перенесенном заболевании либо действительного ПЦР-теста. Медицинские учреждения области до 7 ноября станут оказывать неотложную помощь.

По данным на 29 октября в Тамбовской области зарегистрировано 47964 заболевших COVID-19. Суточный прирост составил 194 новых случая, среди заболевших 14 детей от 1 до 17 лет.