В Воронеже вспомнят поименно жертв советских репрессий

Новости

Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
Тысячи жителей Хакасии получат деньги за вакцинацию от COVID-19 15:02
В СК прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
В Тамбовской области отменили массовые мероприятия 14:33
Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства 14:31
В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды 14:17
Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома 14:17
В Верховной раде заявили о прекращении поставок российского угля 14:16
Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров 14:12
В Подмосковье на улице расстреляли прохожего 14:11
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России 14:07
Жительница Французской Полинезии выиграла 220 млн евро в лотерею 13:45
Рафик Загрутдинов: 160 жилых домов введено в столице по программе реновации 13:44
Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии 13:37
Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 13:51
Рубрика: Общество

В Воронеже вспомнят поименно жертв советских репрессий

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Людей, погибших и пострадавших в годы политического террора, будут вспоминать 30 октября. День памяти жертв советских репрессий отмечают в России уже 30 лет.

Утром в храмах РПЦ пройдут заупокойные богослужения. Помянут православных христиан, убитых или пребывавших в заключении.
Поисковики России и Украины обменялись останками погибших в годы Великой Отечественной солдат

В 11 часов утра начнется традиционная акция "Молитва памяти". Прочесть имена жертв советских репрессий (например, своих родственников или людей, чья судьба вас особенно трогает) смогут все желающие, независимо от религиозных и иных убеждений. Трансляция будет идти на сайте. В поминовении примет участие несколько десятков городов, от Москвы до Хабаровска. Учитывая эпидемиологическую обстановку, в Воронеже чтение состоится только онлайн.

"Акция не является политической. Ее христианский характер предполагает поминовение и репрессированных из числа сотрудников органов безопасности - тех людей, кому молитва, возможно, еще нужнее. Мы будем рады, если вы найдете возможность присоединиться", - обратились к россиянам организаторы "Молитвы памяти".

В прошлом году в акции приняли участие уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский, писатель Евгений Водолазкин, поэт и драматург Юлий Ким, основатель движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, представители церкви и многие другие.

Фото: предоставлено "Первым документальным кинотовариществом"
Почему рассказ о трагедиях может не только ссорить, но и примирять

- Нельзя делать вид, что ничего не происходило, думать, что это было чем-то обусловлено, - подчеркнул Сергей Лапенков. - Конкретные имена - это искалеченные судьбы, большое человеческое горе, о котором надо помнить.

Информацию об адресах чтения имен и ссылки на трансляции можно будет найти в Telegram-канале.

Кстати

"Молитва памяти" 30 октября откроет Неделю скорби и покаяния - серию событий, посвященных трудному прошлому. В программе - документальный спектакль о репрессированных, основанный на семейных архивах, вечер памяти жертв голодомора, круглый стол на тему 300-летия Российской империи, дискуссия о продаже национальных ценностей за рубеж.

В регионах Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей