В Воронеже вспомнят поименно жертв советских репрессий

Людей, погибших и пострадавших в годы политического террора, будут вспоминать 30 октября. День памяти жертв советских репрессий отмечают в России уже 30 лет.

Утром в храмах РПЦ пройдут заупокойные богослужения. Помянут православных христиан, убитых или пребывавших в заключении.

В 11 часов утра начнется традиционная акция "Молитва памяти". Прочесть имена жертв советских репрессий (например, своих родственников или людей, чья судьба вас особенно трогает) смогут все желающие, независимо от религиозных и иных убеждений. Трансляция будет идти на сайте. В поминовении примет участие несколько десятков городов, от Москвы до Хабаровска. Учитывая эпидемиологическую обстановку, в Воронеже чтение состоится только онлайн.

"Акция не является политической. Ее христианский характер предполагает поминовение и репрессированных из числа сотрудников органов безопасности - тех людей, кому молитва, возможно, еще нужнее. Мы будем рады, если вы найдете возможность присоединиться", - обратились к россиянам организаторы "Молитвы памяти".

В прошлом году в акции приняли участие уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский, писатель Евгений Водолазкин, поэт и драматург Юлий Ким, основатель движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, представители церкви и многие другие.

- Нельзя делать вид, что ничего не происходило, думать, что это было чем-то обусловлено, - подчеркнул Сергей Лапенков. - Конкретные имена - это искалеченные судьбы, большое человеческое горе, о котором надо помнить.

Информацию об адресах чтения имен и ссылки на трансляции можно будет найти в Telegram-канале.

Кстати

"Молитва памяти" 30 октября откроет Неделю скорби и покаяния - серию событий, посвященных трудному прошлому. В программе - документальный спектакль о репрессированных, основанный на семейных архивах, вечер памяти жертв голодомора, круглый стол на тему 300-летия Российской империи, дискуссия о продаже национальных ценностей за рубеж.