Вице-спикер Липецкого облсовета призвал местных депутатов к активности

Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Александр Кремнев посетил с рабочим визитом Краснинский район. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу он принял участие в сессии местного райсовета, а также осмотрел объекты, на которые сегодня выделены средства из бюджета региона.

- Краснинский район для меня является родным, поскольку я здесь неоднократно избирался депутатом областного Совета. Посещение муниципалитетов входит в программу работы вице-спикера. Я надеюсь, что удастся посетить все районы, чтобы встретиться с жителями, обсудить с ними те проблемы, которые возникают, - отметил Александр Кремнев.

Рабочий визит по Краснинскому району вице-спикер начал со школы искусств. Ее здание было построено в прошлом веке, еще до революции, и сейчас в рамках национального проекта "Культура" проводится его масштабная реконструкция. На сессии Краснинского районного совета местные депутаты дополнительно направили на школу искусств три миллиона рублей, которые ранее в качестве дотации муниципалитету выделили из региональной казны.

- Экономика в районе стабильная, муниципалитет живет за счет собственных средств, кредитов почти нет. Мы направили дополнительные средства на благоустройство и оборудование для школы искусств. Около миллиона рублей выделено на повышение заработной платы местным работникам культуры и дополнительного образования, - рассказал спикер районного парламента Михаил Сушков.

Областные парламентарии, которые приняли участие в работе сессии, отметили, что вопросы повышения благосостояния жителей сегодня один из основных приоритетов. Социальные расходы - эта львиная доля областного бюджета.

Еще одно важное решение сессии районного совета касается инициативного бюджетирования. Местные депутаты утвердили положение о реализации таких проектов на своей территории. Прописан порядок их выдвижения и рассмотрения.

- Инициативное бюджетирование предполагает активное участие самих жителей в реализации тех проектов, которые они хотели бы видеть у себя на территории, - подчеркнул Александр Кремнев. - Прежде всего, это создание культурных пространств и комфортной среды для проживания. А депутаты должны быть проводниками этих идей.

Местные депутаты подняли также вопрос благоустройства отдаленных сельских территорий. В Краснинском районе много живописных уголков, которые привлекают туристов. Одно из таких мест - село Отскочное. Место благоустраивается за счет меценатов. Здесь проводят много событийных праздников. Сегодня необходимо сделать дорогу к самому селу. Депутаты облсовета отметили, что вопрос будет проработан с ответственными за дороги структурами исполнительной власти.