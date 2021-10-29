Владимирские депутаты проконтролируют реализацию амбициозных проектов

Депутаты Владимирского Заксобрания заявили о необходимости жесткого контроля за реализацией проектов, на которые региону выделены миллиардные инфраструктурные бюджетные кредиты.

В начале октября правительственная комиссия по региональному развитию одобрила две заявки из Владимирской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов: на развитие инфраструктуры Доброграда и на модернизацию сетей теплоснабжения в городе Александрове. Бюджетные вливания, помноженные на частные инвестиции, должны создать в области новые мощные "точки роста".

По словам врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремиги, общая сумма бюджетных вливаний - 5,4 миллиарда рублей. Львиная доля средств уйдет в Ковровский район. По нему и было больше всего вопросов у депутатов на заседании Заксобрания, состоявшемся 28 октября.

Парламентарии хотели убедиться, что такие серьезные вложения непременно принесут ожидаемый эффект. Пожалуй, самая надежная гарантия этого - участие частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложения 1:1 (бюджет/ частные инвестиции), то в случае с Доброградом эта пропорция 1:5 - на 4,8 миллиарда рублей бюджетного кредита инвесторы вложат 28 миллиардов. На эти деньги будет полностью создана вся социальная структура нового города. Прогнозируется, что в районе появится 4,3 тысячи новых рабочих мест, из них непосредственно в особой экономической зоне "Доброград" - 1,5 тысячи.

Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули необходимость жесткого контроля, который будет обеспечен на каждом этапе реализации и на всех уровнях. Предусмотрено казначейское сопровождение и контроль в ежемесячном режиме всех показателей: сколько вводится жилья, как инвестор соблюдает обязательства и прочее. Важно, что получателем денег является не частный город Доброград, а муниципальное образование.

- Выделению кредитов предшествовала большая подготовительная работа. Определение территорий-получателей - конкурентная история, и это стоит приветствовать. Программа поддержки регионов будет работать и в последующие годы. Уверен, регион представит и другие "точки роста", - отметил вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.

В случае с Доброградом ставка сделана на опережающее развитие социальной инфраструктуры, которая привлечет на эту территорию и людей, и дальнейшие инвестиции.

- Мы рассчитываем, что это будет прорывной шаг, а Доброград станет одной из базовых "точек роста" для нашей области. Не использовать такую возможность было бы просто преступно, - добавил Роман Кавинов.