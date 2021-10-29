Владимирские депутаты проконтролируют реализацию амбициозных проектов

Новости

Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
В НАО начала действовать система QR-кодов 11:51
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску 11:45
Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики 11:42
Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка 11:41
Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма 11:37
В Эстонии в бассейнах и саунах введен масочный режим 11:34
В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи 11:31
На Украине растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации 11:22
Отставной генерал-майор ВДВ Анатолий Белянин найден мертвым в Подмосковье 11:18
Врач рассказал о влиянии прививки от коронавируса на беременных 11:12
Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII 11:00
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов 10:40
ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 10:54

Владимирские депутаты проконтролируют реализацию амбициозных проектов

Депутаты Владимирского Заксобрания заявили о необходимости жесткого контроля за реализацией проектов, на которые региону выделены миллиардные инфраструктурные бюджетные кредиты.
Фото: Законодательное собрание Владимирской области Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Фото: Законодательное собрание Владимирской области

В начале октября правительственная комиссия по региональному развитию одобрила две заявки из Владимирской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов: на развитие инфраструктуры Доброграда и на модернизацию сетей теплоснабжения в городе Александрове. Бюджетные вливания, помноженные на частные инвестиции, должны создать в области новые мощные "точки роста".

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Владимирские депутаты рекомендовали одобрить бюджет в "нулевом" чтении

По словам врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремиги, общая сумма бюджетных вливаний - 5,4 миллиарда рублей. Львиная доля средств уйдет в Ковровский район. По нему и было больше всего вопросов у депутатов на заседании Заксобрания, состоявшемся 28 октября.

Парламентарии хотели убедиться, что такие серьезные вложения непременно принесут ожидаемый эффект. Пожалуй, самая надежная гарантия этого - участие частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложения 1:1 (бюджет/ частные инвестиции), то в случае с Доброградом эта пропорция 1:5 - на 4,8 миллиарда рублей бюджетного кредита инвесторы вложат 28 миллиардов. На эти деньги будет полностью создана вся социальная структура нового города. Прогнозируется, что в районе появится 4,3 тысячи новых рабочих мест, из них непосредственно в особой экономической зоне "Доброград" - 1,5 тысячи.

Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули необходимость жесткого контроля, который будет обеспечен на каждом этапе реализации и на всех уровнях. Предусмотрено казначейское сопровождение и контроль в ежемесячном режиме всех показателей: сколько вводится жилья, как инвестор соблюдает обязательства и прочее. Важно, что получателем денег является не частный город Доброград, а муниципальное образование.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Владимирские депутаты попросили правительство РФ поддержать аграриев

- Выделению кредитов предшествовала большая подготовительная работа. Определение территорий-получателей - конкурентная история, и это стоит приветствовать. Программа поддержки регионов будет работать и в последующие годы. Уверен, регион представит и другие "точки роста", - отметил вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.

В случае с Доброградом ставка сделана на опережающее развитие социальной инфраструктуры, которая привлечет на эту территорию и людей, и дальнейшие инвестиции.

- Мы рассчитываем, что это будет прорывной шаг, а Доброград станет одной из базовых "точек роста" для нашей области. Не использовать такую возможность было бы просто преступно, - добавил Роман Кавинов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Законодательное собрание Владимирской области

Главное сегодня

Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску
В Госдуме оценили идею о новой льготе для пенсионеров
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ