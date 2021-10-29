Власти Москвы вернули к работе пять КТ-центров из-за ситуации с COVID-19

На фоне сложной ситуации с коронавирусом власти Москвы вернули в работу пять КТ-центров и два обсерватора. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Таким образом сейчас более число томографических центров в Москве достигло 26, они работают при поликлиниках. Обсерваторы предназначены для тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, но не может находиться на карантине дома.

По словам Раковой, которые приводит портал столичного правительства, в Москве достаточно резервов для борьбы с пандемией. "Созданы достаточные коечные мощности. 77% от занятых пациентами с коронавирусом коек - это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую помощь", - подчеркнула вице-мэр.