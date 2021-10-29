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29.10.2021 09:00
Рубрика: Культура

Выставка "Вещь! Предметный разговор": Дизайн в СССР существовал

Текст: Ольга Штраус
Выставка "Вещь! Предметный разговор" во Всероссийском музее декоративного искусства невелика по размеру, однако весьма значима по сути. Это не столько радость глазу, сколько импульс к размышлению: что значат для нас сегодняшних образы окружающих нас предметов? Как мировые события отражаются в облике повседневности? Совместимы ли настоящая красота и польза?
Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства
Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

Долгое время считалось, что самостоятельного дизайна в советской стране не было. Но эта выставка-инсталляция представляет такие яркие образцы российского дизайна ХХ века, что убедительно опровергает это суждение. Реконструированные образцы настольных ламп учеников Александра Родченко, макет "жилой ячейки" дома-коммуны Эля Лисицкого и прочие остроумные и экономичные предметы мебели наглядно показывают: все идеи ИКЕИ уже давно были придуманы и продуманы нашими художниками. Интересно, что образы российского авангарда продолжают вдохновлять и современных дизайнеров. Например, полка "Малевич" Миши Беляева (2013 год). Перед нами - просто "черный квадрат" в натуральную (как на культовом полотне) величину. Но за этой черной доской, примерно на дециметр отступающей от стены, - целая система полок и полочек, куда так удобно спрятать всякие мелочи, создающие в комнате "зрительный шум". А вот напольный торшер Radio Lamp (2018) работы "Латунной мастерской" явно отсылает к знаменитой Шуховской башне.
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Понятно, что расцвет дизайнерской мысли пришелся в нашей стране на 60-е годы: смена общемирового стиля жизни (все эти твисты, мини-юбки, массовая застройка городов панельными многоэтажками) не могла не отразиться на облике быта. Плюс оттепель. Плюс открытие космоса. Устроители выставки отмечают: предположительно слово "вещь" произошло от латинского корня "vox" (голос), так что разглядывая предметы прошлого, можно отчетливо услышать его голос. С этим трудно не согласиться. Какую выразительную композицию составляют, например, стеллаж-трансформер "Ракета", самовар "Спутник" и ночник "Космос", сияющий "нездешним" светом.

Казалось бы, все эти модерновые вещицы (асиметричные столики на тонких ножках, складывающиеся кресла и кровати, убирающиеся на день в шкаф) - следствие малоформатного жилья. Да, но не только. Многофункциональность, придуманная дизайнерами, - ответ на вечную потребность человека совместить несовместное. Именно отсюда уже в ХХI веке родилось, например, решение смартфона (соединение телефона, компьютера и телевизора в одном небольшом брикете, помещающемся в карман).

И все же человеку всегда будет мало скучной утилитарности. А потому сегодня все активнее заявляют о себе "вещи с характером", остроумные вещи-метафоры, превращающие жилое пространство в подобие театра. Хотим - установим такие декорации, хотим - сменим их на другие. Дизайнеры предвидели эту нашу потребность еще лет 30 назад. В этом смысле очень показателен столик "Флаг" Надежды Аверьяновой. Даже не видя дату его создания - 1989 год - можно догадаться, что он - дитя перестройки. Вместо ножек у него - перевернутые горны, а столешница, "стекающая" к полу - алое полотнище из формованного акрила.

"Наш музей формирует фонд предметного дизайна, - отмечает заведующий сектором Артем Дежурко. - Это большое дело: ни одной государственной коллекции дизайна в России сейчас нет, наша будет первая. Экспонаты выставки станут ядром этой коллекции".

А куратор выставки Алена Сокольникова подчеркивает: "Проект демонстрирует богатое наследие отечественного дизайна. Во время его подготовки было собрано очень много материалов - так что представленная выставка - ещё не финал!".

Она будет работать до конца года, запланированы лекции и дискуссии с посетителями и экспертами. В частности, предполагается обсудить, какие вещи можно считать знаковыми для истории российского дизайна, какие идеи прошлого вдохновляют дизайнеров сегодня, и какие работы достойны того, чтобы войти в коллекцию музея.

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