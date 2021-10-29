Жителям столицы старше 60 лет помогут с покупкой продуктов

В центре "Мосволонтер" вчера заработал штаб акции взаимопомощи "Мы вместе". Сюда поступают звонки от горожан, которые из-за нового всплеска коронавируса вынуждены соблюдать домашний режим. Здесь же обучаются волонтеры, вызвавшиеся им помочь.

Влиться в команду волонтеров, которые в нерабочие дни помогают москвичам старше 60 лет с покупкой продуктов и лекарств, может любой от 18 до 59 лет без симптомов простуды, ОРВИ или ковида. Еще одно условие - нужен действующий QR-код. Он выдается, если пройдена вакцинация от коронавирусной инфекции. Получить код могут и те, кто уже переболел. Главное, чтобы информация об этом числилась в официальном регистре и с момента выздоровления прошло не больше полугода. Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС.

Помочь возрастным горожанам готовы две с половиной тысячи человек. Часть из них - волонтеры, за плечами которых сотни добрых дел. Есть и новички - они как раз проходили инструктаж, когда корреспонденты "РГ" приехали в штаб. Помощникам еще раз напомнили о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать в пандемию: мыть руки с мылом, не трогать руками лицо, пользоваться антисептиком, носить маску и перчатки, следить за собственным здоровьем. Если вдруг волонтер почувствует себя плохо, ему советуют отказаться от заявки и остаться дома. Покупать по просьбе москвичей можно только лекарства, продукты и предметы первой необходимости - сигареты и алкоголь в этот список не входят. Если доброволец с правилами согласен, он подписывает договор и получает форму и "антиковидный" набор: маски, перчатки и санитайзеры. На бейдже - идентификационный номер. Скажем, если у пенсионера затаились сомнения, он может позвонить в штаб и проверить, действительно ли перед ним волонтер, а не мошенник.

Стать волонтером может любой горожанин от 18 до 59 лет

Ряды помощников пополнил 22-летний Иван Татошкин. Говорит, "волонтёрить" уже приходилось - в 2018 году помогал в организации ЧМ по футболу. В пандемию "мобилизовался" впервые. "Сейчас, на нерабочей неделе, у меня есть свободное время. Так почему бы кому-то не помочь? К тому же я привит, - рассказал он "РГ". - Буду развозить продукты и лекарства в Зеленограде, где и живу сам". Москвичи же старше 60 лет, которым в нерабочие дни потребуется помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.