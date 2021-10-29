Два человека погибли во время пожара в якутском селе

В многоквартирном доме на улице Ленина в селе Верхневилюйск Республики Саха (Якутия) в ночь на пятницу произошел пожар. Погибли 22-летний молодой человек и 31-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, к моменту прибытия пожарных парень был уже мертв, а девушка находилась без сознания. Но помочь ей не успели, она скочалась так и не успев прийти в себя. В охваченной огнем квартире было еще трое пострадавших - дети четырех, пяти и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице.

На месте ЧП работают дознаватели МЧС России и следователи. Они устанавливают причины случившегося, виновника трагедии и размер ущерба.