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29.10.2021 03:58
Рубрика: Общество

Двигатель для лайнера МС-21 впервые проверили вулканическим пеплом

Текст: Александр Филимоненко

Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" испытала пеплом камчатского вулкана Шивелуч газогенератор авиационного двигателя ПД-14 для новейшего российского лайнера МС-21, сообщила пресс-служба корпорации.

Фото: Пресс-служба Ключевской вулканологической станции
Извержение вулкана Шивелуч резко стихло

Испытания прошли на стенде в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова в рамках сертификации типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA). Газогенератор, который называют "сердцем" авиационного двигателя, в течение часа находился в агрессивной среде.

- Госкорпорация Ростех впервые в истории российского двигателестроения провела испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического пепла. После разборки специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает безопасность эксплуатации при пролете через облако пепла, - отметил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Анатолий Сердюков.

Специалисты "ОДК-Авиадвигатель" разработали рекомендации по техническому обслуживанию и летной эксплуатации самолетов с двигателями ПД-14 в случае попадания в облака вулканического пепла.

Справка "РГ"

ПД-14 - первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он разрабатывался с применением современных передовых технологий и отечественных материалов.

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