На Чукотке развернули дополнительные койки для больных COVID-19

Увеличить количество коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, решили на Чукотке. Раньше здесь было оборудовано 35 коек, обеспеченных необходимым медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, теперь их 50.

Решение было принято региональным департаментом здравоохранения из-за роста числа заболевших. Ежедневно в ЧАО выявляют до 17 новых случаев заражения.

"Загруженность коечного фонда до октября составляла в среднем 60-70 процентов. Сейчас этот показатель стал увеличиваться. В стационарных условиях проходят лечение 24 пациента с коронавирусом, загруженность коечного фонда, с учетом дополнительно развернутых, не превышает 50 процентов", - сообщили в пресс-службе правительства округа.

Кроме того, больше 100 мест выделено в обсерваторах для тех, кто после выявления инфекции не может изолироваться в отдельном помещении. Чаще всего это люди, которые приехали на заработки и живут в общежитиях.