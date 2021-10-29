В Бурятии ввели QR-коды для посещения общепита

В Бурятии с 30 октября по 7 ноября посетить заведения общепита можно будет, предъявив QR-код. Он выдается тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, которые обслуживают работников организаций. Коды также понадобятся для посещения торговых центров, комплексов.

На время нерабочих дней приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов

"Будут проверяться все антиковидные требования - наличие QR-кодов, масочный режим, дезинфекция помещений", - сообщает администрация Улан-Удэ.