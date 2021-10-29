В ДВФУ откроют первый в РФ многопрофильный бакалавриат по биомедицине

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в 2022 году планируется открыть многопрофильную программу бакалавриата "Биомедицинские технологии и науки о жизни". Такой бакалавриат будет первым в России в области биомедицины.

Как сообщает РИА Новости, эта программа будет дополнять естественнонаучные образовательные программы с современным физическим, химическим и математическим знанием.

- Например, студент может зайти со знаниями физики, математики и химии даже большими, чем со знаниями биологии, но мы направим его по пути биохимической инженерии или математической биологии, когда тогда его знания и навыки помогут создавать новые устройства и материалы для медицины и биомедицинской отрасли, - объясняет заместитель директора по развитию Института наук о жизни и биомедицине ДВФУ Вадим Кумейко.

По его словам, на эту же программу смогут поступить абитуриенты, серьезно интересующиеся биологией на стыке с медициной - биомедициной.

По идее преподавателей вуза, студент за два года разовьет, кроме биологических, химические, физические, программистские знания и к третьему курсу поймет, на каком профиле хочет специализироваться: молекулярная и клеточная биология, биохимическая инженерия, квантовая биофизика и математическая биология. При этом ребята смогут проводить исследования молекул, генов, клеток с позиций разных наук и создавать новые технологии для медицины.