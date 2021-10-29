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29.10.2021 06:23
Рубрика: Происшествия

В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав

Текст: Александр Филимоненко

В Магаданский городской суд отправлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов, который обвиняется в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

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По версии следствия, с мая 2019 по апрель 2021 года обвиняемый, оказывал морально-психологическое давление на своих сотрудников, заставляя отдавать начисленные им премии.

"Работники передали ему в наличной форме премиальные выплаты на общую сумму более 470 тысяч рублей", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Противоправную деятельность главного судебного пристава Колымы пресекли сотрудники областного УФСБ России.

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