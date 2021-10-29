В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав

В Магаданский городской суд отправлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов, который обвиняется в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, с мая 2019 по апрель 2021 года обвиняемый, оказывал морально-психологическое давление на своих сотрудников, заставляя отдавать начисленные им премии.

"Работники передали ему в наличной форме премиальные выплаты на общую сумму более 470 тысяч рублей", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Противоправную деятельность главного судебного пристава Колымы пресекли сотрудники областного УФСБ России.