В Приморье с 30 октября ужесточат антиковидные меры

Из-за увеличения количества случаев COVID-19 в Приморье уже с завтрашнего дня ужесточат санитарно-эпидемиологические меры. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, с такой инициативой выступила главный санитарный врач края.

Планируется запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу заведений общепита с 23.00 до 6.00, а также принять решение об обязательном переводе на "дистанционку" отдельных категорий граждан.

По данным, которые привела глава Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на текущей неделе вновь наблюдается рост заболеваемости на 10 процентов. Среди детей до года рост заболеваемости составил 66 процентов, от 9 до 14 лет - 9,8, от 15 до 17 лет - 42,8 процента. Среди взрослых больше всего заразившихся - среди лиц пожилого возраста, 65+. Рост составил 48,6 процентов.

"Для того, чтобы сдержать рост и не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в Приморском крае, есть два пути: вакцинация и строгое соблюдение ограничительных мер", - подчеркнула Детковская.

По предложению главного санитарного врача уже с 30 октября до особого распоряжения планируется запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением реализации на вынос) в ночное время с 23.00 до 6.00, в том числе в ночных клубах, ресторанах, барах, кафе, приостановить работу фудкортов, детских игровых комнат в торговых центрах.

Кроме того, предлагается принять решение об обязательном переводе на дистанционный режим работы лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, за исключением работников, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших в течение шести месяцев. Неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет глава теруправления Роспотребнадзора предложила отправить на самоизоляцию.

Также она считает, что необходимо отменить проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, досуговых, рекламных, публичных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составят кинотеатры, театры, филармонии, с наполняемостью залов не более половины. Ходить туда можно с QR-кодом о вакцинации, ревакцинации или перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

По данным правительства края, на сегодняшний день было выявлено 275 новых случаев коронавируса, вчера - 270, позавчера - 262.