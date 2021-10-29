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29.10.2021 06:29
Рубрика: Общество

В Сахалинской области на месяц запретили массовые мероприятия на воздухе

Текст: Инесса Доценко

Сахалинские власти ввели дополнительные противоэпидемические меры. Они станут действовать на островах не только в предпраздничные, но и в последующие дни.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как сообщается на сайте правительства области, предприятия, которые занимаются организацией зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания, не будут работать с 23:00 до 6:00. Речь идет о некотором ужесточении прежней нормы - с 24:00 до 6:00. Без ограничений остаются обслуживание на вынос, услуги по доставке, общепит на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и на автозаправочных станциях.

Несмотря на то, что раньше QR-коды в области вводить не планировали, теперь появилось ограничение, касающееся посещения мероприятий в закрытых помещениях численностью более 200 человек. Доступ будет возможен при предъявлении электронного сертификата с портала Госуслуг. Его смогут получить люди после пройденной вакцинации или переболевшие коронавирусом с официально подтвержденным диагнозом.

Кроме того, с 30 октября по 30 ноября приостанавливается проведение массовых мероприятий на открытых площадках. На этот же период работодателям рекомендовано создать условия для удаленной работы граждан из уязвимых категорий, не прошедших вакцинацию.

Вводить более жесткие ограничения в области пока не собираются. С 30 октября по 7 ноября все предприятия жизнеобеспечения, структурно подчиненные органам государственной власти, будут действовать в штатном режиме. Продолжат работу медицинские учреждения, детские сады, учреждения культуры и спорта. Для школьников на каникулах будут организованы лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях, за исключением находящихся на карантине.

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