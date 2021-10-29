За сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7511

2 Санкт-Петербург 3452

3 Московская область 2556

4 Самарская область 1389

5 Нижегородская область 806

6 Воронежская область 776

7 Республика Крым 693

8 Свердловская область 692

9 Пермский край 679

10 Республика Башкортостан 670

11 Красноярский край 661

12 Ростовская область 620

13 Смоленская область 596

14 Ульяновская область 577

15 Саратовская область 533

16 Омская область 491

17 Челябинская область 480

18 Брянская область 479

19 Иркутская область 463

20 Алтайский край 454

21 Ставропольский край 428

22 Архангельская область 426

23 Волгоградская область 426

24 Хабаровский край 412

25 Оренбургская область 410

26 Калининградская область 401

27 Удмуртская Республика 398

28 Тверская область 396

29 Липецкая область 384

30 Пензенская область 375

31 Вологодская область 358

32 Ленинградская область 358

33 Севастополь 351

34 Республика Коми 347

35 Белгородская область 343

36 Курская область 341

37 Забайкальский край 339

38 Новосибирская область 337

39 Тюменская область 336

40 Владимирская область 319

41 Орловская область 302

42 Республика Карелия 299

43 Республика Саха (Якутия) 294

44 Кемеровская область 289

45 Мурманская область 285

46 Псковская область 284

47 Ярославская область 280

48 Приморский край 275

49 Краснодарский край 267

50 Новгородская область 261

51 Ханты-Мансийский автономный округ 258

52 Кировская область 253

53 Астраханская область 250

54 Тульская область 234

55 Рязанская область 233

56 Томская область 231

57 Ивановская область 227

58 Республика Хакасия 213

59 Курганская область 202

60 Тамбовская область 194

61 Костромская область 193

62 Республика Татарстан 183

63 Калужская область 181

64 Республика Чувашия 172

65 Республика Бурятия 165

66 Амурская область 164

67 Республика Дагестан 162

68 Республика Мордовия 154

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 136

70 Республика Марий Эл 129

71 Кабардино-Балкарская Республика 125

72 Чеченская Республика 125

73 Республика Северная Осетия-Алания 98

74 Сахалинская область 89

75 Карачаево-Черкесская Республика 82

76 Республика Ингушетия 77

77 Республика Адыгея 73

78 Республика Тыва 68

79 Республика Алтай 66

80 Республика Калмыкия 61

81 Еврейская автономная область 45

82 Камчатский край 42

83 Магаданская область 29

84 Ненецкий автономный округ 18

85 Чукотский автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 432 546 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,19%

2. Камчатский край 0,2%

3. Республика Тыва 0,24% За последние сутки подтверждено 1 163 смерти Москва 93 Санкт-Петербург 76 Московская область 42 Краснодарский край 42 Нижегородская область 39 Самарская область 34 Ростовская область 33 Ставропольский край 33 Республика Башкортостан 33 Свердловская область 32 Пермский край 30 Саратовская область 30 Челябинская область 30 Удмуртская Республика 29 Волгоградская область 27 Красноярский край 27 Иркутская область 26 Алтайский край 25 Пензенская область 24 Оренбургская область 23 Ульяновская область 22 Брянская область 18 Воронежская область 18 Тульская область 18 Республика Крым 18 Республика Чувашия 18 Республика Татарстан 15 Новосибирская область 15 Тюменская область 14 Липецкая область 13 Рязанская область 13 Ленинградская область 12 Республика Саха (Якутия) 12 Астраханская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Ивановская область 10 Вологодская область 10 Республика Хакасия 10 Тамбовская область 9 Омская область 9 Смоленская область 8 Тверская область 8 Архангельская область 8 Мурманская область 8 Республика Дагестан 8 Псковская область 7 Республика Мордовия 7 Забайкальский край 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Калужская область 5 Ярославская область 5 Республика Карелия 5 Республика Адыгея 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Чеченская Республика 5 Республика Бурятия 5 Белгородская область 4 Орловская область 4 Кировская область 4 Кемеровская область 4 Приморский край 4 Новгородская область 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Республика Марий Эл 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Хабаровский край 3 Костромская область 2 Калининградская область 2 Курганская область 2 Камчатский край 2 Сахалинская область 2 Республика Коми 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 236 220 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 462 человека Москва 5134 Санкт-Петербург 3417 Московская область 3264 Республика Крым 1216 Самарская область 778 Республика Башкортостан 639 Нижегородская область 632 Ростовская область 588 Красноярский край 555 Ульяновская область 530 Липецкая область 523 Пермский край 501 Архангельская область 498 Свердловская область 465 Астраханская область 409 Удмуртская Республика 391 Омская область 390 Саратовская область 387 Тверская область 326 Ленинградская область 322 Волгоградская область 315 Брянская область 306 Псковская область 302 Вологодская область 301 Калининградская область 295 Хабаровский край 295 Республика Бурятия 287 Оренбургская область 283 Республика Карелия 281 Республика Саха (Якутия) 261 Приморский край 252 Севастополь 249 Ставропольский край 243 Мурманская область 237 Тамбовская область 232 Кемеровская область 226 Забайкальский край 223 Тульская область 220 Калужская область 209 Белгородская область 205 Республика Коми 201 Челябинская область 197 Иркутская область 194 Курская область 174 Республика Чувашия 171 Новосибирская область 169 Воронежская область 168 Ханты-Мансийский автономный округ 153 Алтайский край 153 Кировская область 151 Смоленская область 139 Республика Дагестан 137 Рязанская область 135 Ярославская область 130 Республика Ингушетия 122 Республика Мордовия 122 Костромская область 121 Республика Татарстан 118 Тюменская область 117 Ивановская область 113 Амурская область 111 Новгородская область 109 Кабардино-Балкарская Республика 98 Сахалинская область 85 Краснодарский край 80 Чеченская Республика 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 71 Карачаево-Черкесская Республика 66 Республика Калмыкия 64 Республика Тыва 58 Орловская область 56 Владимирская область 51 Томская область 49 Курганская область 45 Еврейская автономная область 45 Республика Адыгея 39 Ненецкий автономный округ 31 Республика Северная Осетия - Алания 29 Пензенская область 26 Магаданская область 23 Камчатский край 22 Республика Марий Эл 17 Республика Алтай 15 Республика Хакасия 14 Чукотский автономный округ 13 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 302 515. Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет