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29.10.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7511
  • 2 Санкт-Петербург 3452
  • 3 Московская область 2556
  • 4 Самарская область 1389
  • 5 Нижегородская область 806
  • 6 Воронежская область 776
  • 7 Республика Крым 693
  • 8 Свердловская область 692
  • 9 Пермский край 679
  • 10 Республика Башкортостан 670
  • 11 Красноярский край 661
  • 12 Ростовская область 620
  • 13 Смоленская область 596
  • 14 Ульяновская область 577
  • 15 Саратовская область 533
  • 16 Омская область 491
  • 17 Челябинская область 480
  • 18 Брянская область 479
  • 19 Иркутская область 463
  • 20 Алтайский край 454
  • 21 Ставропольский край 428
  • 22 Архангельская область 426
  • 23 Волгоградская область 426
  • 24 Хабаровский край 412
  • 25 Оренбургская область 410
  • 26 Калининградская область 401
  • 27 Удмуртская Республика 398
  • 28 Тверская область 396
  • 29 Липецкая область 384
  • 30 Пензенская область 375
  • 31 Вологодская область 358
  • 32 Ленинградская область 358
  • 33 Севастополь 351
  • 34 Республика Коми 347
  • 35 Белгородская область 343
  • 36 Курская область 341
  • 37 Забайкальский край 339
  • 38 Новосибирская область 337
  • 39 Тюменская область 336
  • 40 Владимирская область 319
  • 41 Орловская область 302
  • 42 Республика Карелия 299
  • 43 Республика Саха (Якутия) 294
  • 44 Кемеровская область 289
  • 45 Мурманская область 285
  • 46 Псковская область 284
  • 47 Ярославская область 280
  • 48 Приморский край 275
  • 49 Краснодарский край 267
  • 50 Новгородская область 261
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 258
  • 52 Кировская область 253
  • 53 Астраханская область 250
  • 54 Тульская область 234
  • 55 Рязанская область 233
  • 56 Томская область 231
  • 57 Ивановская область 227
  • 58 Республика Хакасия 213
  • 59 Курганская область 202
  • 60 Тамбовская область 194
  • 61 Костромская область 193
  • 62 Республика Татарстан 183
  • 63 Калужская область 181
  • 64 Республика Чувашия 172
  • 65 Республика Бурятия 165
  • 66 Амурская область 164
  • 67 Республика Дагестан 162
  • 68 Республика Мордовия 154
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 136
  • 70 Республика Марий Эл 129
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 125
  • 72 Чеченская Республика 125
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 98
  • 74 Сахалинская область 89
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 76 Республика Ингушетия 77
  • 77 Республика Адыгея 73
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Республика Алтай 66
  • 80 Республика Калмыкия 61
  • 81 Еврейская автономная область 45
  • 82 Камчатский край 42
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 18
  • 85 Чукотский автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 432 546 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,19%
  • 2. Камчатский край 0,2%
  • 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 163 смерти
  1. Москва 93
  2. Санкт-Петербург 76
  3. Московская область 42
  4. Краснодарский край 42
  5. Нижегородская область 39
  6. Самарская область 34
  7. Ростовская область 33
  8. Ставропольский край 33
  9. Республика Башкортостан 33
  10. Свердловская область 32
  11. Пермский край 30
  12. Саратовская область 30
  13. Челябинская область 30
  14. Удмуртская Республика 29
  15. Волгоградская область 27
  16. Красноярский край 27
  17. Иркутская область 26
  18. Алтайский край 25
  19. Пензенская область 24
  20. Оренбургская область 23
  21. Ульяновская область 22
  22. Брянская область 18
  23. Воронежская область 18
  24. Тульская область 18
  25. Республика Крым 18
  26. Республика Чувашия 18
  27. Республика Татарстан 15
  28. Новосибирская область 15
  29. Тюменская область 14
  30. Липецкая область 13
  31. Рязанская область 13
  32. Ленинградская область 12
  33. Республика Саха (Якутия) 12
  34. Астраханская область 11
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  36. Ивановская область 10
  37. Вологодская область 10
  38. Республика Хакасия 10
  39. Тамбовская область 9
  40. Омская область 9
  41. Смоленская область 8
  42. Тверская область 8
  43. Архангельская область 8
  44. Мурманская область 8
  45. Республика Дагестан 8
  46. Псковская область 7
  47. Республика Мордовия 7
  48. Забайкальский край 7
  49. Владимирская область 6
  50. Курская область 6
  51. Калужская область 5
  52. Ярославская область 5
  53. Республика Карелия 5
  54. Республика Адыгея 5
  55. Карачаево-Черкесская Республика 5
  56. Чеченская Республика 5
  57. Республика Бурятия 5
  58. Белгородская область 4
  59. Орловская область 4
  60. Кировская область 4
  61. Кемеровская область 4
  62. Приморский край 4
  63. Новгородская область 3
  64. Республика Северная Осетия - Алания 3
  65. Республика Марий Эл 3
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  67. Хабаровский край 3
  68. Костромская область 2
  69. Калининградская область 2
  70. Курганская область 2
  71. Камчатский край 2
  72. Сахалинская область 2
  73. Республика Коми 1
  74. Республика Калмыкия 1
  75. Республика Ингушетия 1
  76. Кабардино-Балкарская Республика 1
  77. Магаданская область 1
  78. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 236 220 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 462 человека
  1. Москва 5134
  2. Санкт-Петербург 3417
  3. Московская область 3264
  4. Республика Крым 1216
  5. Самарская область 778
  6. Республика Башкортостан 639
  7. Нижегородская область 632
  8. Ростовская область 588
  9. Красноярский край 555
  10. Ульяновская область 530
  11. Липецкая область 523
  12. Пермский край 501
  13. Архангельская область 498
  14. Свердловская область 465
  15. Астраханская область 409
  16. Удмуртская Республика 391
  17. Омская область 390
  18. Саратовская область 387
  19. Тверская область 326
  20. Ленинградская область 322
  21. Волгоградская область 315
  22. Брянская область 306
  23. Псковская область 302
  24. Вологодская область 301
  25. Калининградская область 295
  26. Хабаровский край 295
  27. Республика Бурятия 287
  28. Оренбургская область 283
  29. Республика Карелия 281
  30. Республика Саха (Якутия) 261
  31. Приморский край 252
  32. Севастополь 249
  33. Ставропольский край 243
  34. Мурманская область 237
  35. Тамбовская область 232
  36. Кемеровская область 226
  37. Забайкальский край 223
  38. Тульская область 220
  39. Калужская область 209
  40. Белгородская область 205
  41. Республика Коми 201
  42. Челябинская область 197
  43. Иркутская область 194
  44. Курская область 174
  45. Республика Чувашия 171
  46. Новосибирская область 169
  47. Воронежская область 168
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 153
  49. Алтайский край 153
  50. Кировская область 151
  51. Смоленская область 139
  52. Республика Дагестан 137
  53. Рязанская область 135
  54. Ярославская область 130
  55. Республика Ингушетия 122
  56. Республика Мордовия 122
  57. Костромская область 121
  58. Республика Татарстан 118
  59. Тюменская область 117
  60. Ивановская область 113
  61. Амурская область 111
  62. Новгородская область 109
  63. Кабардино-Балкарская Республика 98
  64. Сахалинская область 85
  65. Краснодарский край 80
  66. Чеченская Республика 73
  67. Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  68. Карачаево-Черкесская Республика 66
  69. Республика Калмыкия 64
  70. Республика Тыва 58
  71. Орловская область 56
  72. Владимирская область 51
  73. Томская область 49
  74. Курганская область 45
  75. Еврейская автономная область 45
  76. Республика Адыгея 39
  77. Ненецкий автономный округ 31
  78. Республика Северная Осетия - Алания 29
  79. Пензенская область 26
  80. Магаданская область 23
  81. Камчатский край 22
  82. Республика Марий Эл 17
  83. Республика Алтай 15
  84. Республика Хакасия 14
  85. Чукотский автономный округ 13

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 302 515.

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