За сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7511
- 2 Санкт-Петербург 3452
- 3 Московская область 2556
- 4 Самарская область 1389
- 5 Нижегородская область 806
- 6 Воронежская область 776
- 7 Республика Крым 693
- 8 Свердловская область 692
- 9 Пермский край 679
- 10 Республика Башкортостан 670
- 11 Красноярский край 661
- 12 Ростовская область 620
- 13 Смоленская область 596
- 14 Ульяновская область 577
- 15 Саратовская область 533
- 16 Омская область 491
- 17 Челябинская область 480
- 18 Брянская область 479
- 19 Иркутская область 463
- 20 Алтайский край 454
- 21 Ставропольский край 428
- 22 Архангельская область 426
- 23 Волгоградская область 426
- 24 Хабаровский край 412
- 25 Оренбургская область 410
- 26 Калининградская область 401
- 27 Удмуртская Республика 398
- 28 Тверская область 396
- 29 Липецкая область 384
- 30 Пензенская область 375
- 31 Вологодская область 358
- 32 Ленинградская область 358
- 33 Севастополь 351
- 34 Республика Коми 347
- 35 Белгородская область 343
- 36 Курская область 341
- 37 Забайкальский край 339
- 38 Новосибирская область 337
- 39 Тюменская область 336
- 40 Владимирская область 319
- 41 Орловская область 302
- 42 Республика Карелия 299
- 43 Республика Саха (Якутия) 294
- 44 Кемеровская область 289
- 45 Мурманская область 285
- 46 Псковская область 284
- 47 Ярославская область 280
- 48 Приморский край 275
- 49 Краснодарский край 267
- 50 Новгородская область 261
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 258
- 52 Кировская область 253
- 53 Астраханская область 250
- 54 Тульская область 234
- 55 Рязанская область 233
- 56 Томская область 231
- 57 Ивановская область 227
- 58 Республика Хакасия 213
- 59 Курганская область 202
- 60 Тамбовская область 194
- 61 Костромская область 193
- 62 Республика Татарстан 183
- 63 Калужская область 181
- 64 Республика Чувашия 172
- 65 Республика Бурятия 165
- 66 Амурская область 164
- 67 Республика Дагестан 162
- 68 Республика Мордовия 154
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 136
- 70 Республика Марий Эл 129
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 125
- 72 Чеченская Республика 125
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 98
- 74 Сахалинская область 89
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 82
- 76 Республика Ингушетия 77
- 77 Республика Адыгея 73
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Республика Алтай 66
- 80 Республика Калмыкия 61
- 81 Еврейская автономная область 45
- 82 Камчатский край 42
- 83 Магаданская область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 18
- 85 Чукотский автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 432 546 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,19%
- 2. Камчатский край 0,2%
- 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 163 смерти
- Москва 93
- Санкт-Петербург 76
- Московская область 42
- Краснодарский край 42
- Нижегородская область 39
- Самарская область 34
- Ростовская область 33
- Ставропольский край 33
- Республика Башкортостан 33
- Свердловская область 32
- Пермский край 30
- Саратовская область 30
- Челябинская область 30
- Удмуртская Республика 29
- Волгоградская область 27
- Красноярский край 27
- Иркутская область 26
- Алтайский край 25
- Пензенская область 24
- Оренбургская область 23
- Ульяновская область 22
- Брянская область 18
- Воронежская область 18
- Тульская область 18
- Республика Крым 18
- Республика Чувашия 18
- Республика Татарстан 15
- Новосибирская область 15
- Тюменская область 14
- Липецкая область 13
- Рязанская область 13
- Ленинградская область 12
- Республика Саха (Якутия) 12
- Астраханская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Ивановская область 10
- Вологодская область 10
- Республика Хакасия 10
- Тамбовская область 9
- Омская область 9
- Смоленская область 8
- Тверская область 8
- Архангельская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Дагестан 8
- Псковская область 7
- Республика Мордовия 7
- Забайкальский край 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Калужская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Карелия 5
- Республика Адыгея 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Бурятия 5
- Белгородская область 4
- Орловская область 4
- Кировская область 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Новгородская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Марий Эл 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Калининградская область 2
- Курганская область 2
- Камчатский край 2
- Сахалинская область 2
- Республика Коми 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 236 220 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 462 человека
- Москва 5134
- Санкт-Петербург 3417
- Московская область 3264
- Республика Крым 1216
- Самарская область 778
- Республика Башкортостан 639
- Нижегородская область 632
- Ростовская область 588
- Красноярский край 555
- Ульяновская область 530
- Липецкая область 523
- Пермский край 501
- Архангельская область 498
- Свердловская область 465
- Астраханская область 409
- Удмуртская Республика 391
- Омская область 390
- Саратовская область 387
- Тверская область 326
- Ленинградская область 322
- Волгоградская область 315
- Брянская область 306
- Псковская область 302
- Вологодская область 301
- Калининградская область 295
- Хабаровский край 295
- Республика Бурятия 287
- Оренбургская область 283
- Республика Карелия 281
- Республика Саха (Якутия) 261
- Приморский край 252
- Севастополь 249
- Ставропольский край 243
- Мурманская область 237
- Тамбовская область 232
- Кемеровская область 226
- Забайкальский край 223
- Тульская область 220
- Калужская область 209
- Белгородская область 205
- Республика Коми 201
- Челябинская область 197
- Иркутская область 194
- Курская область 174
- Республика Чувашия 171
- Новосибирская область 169
- Воронежская область 168
- Ханты-Мансийский автономный округ 153
- Алтайский край 153
- Кировская область 151
- Смоленская область 139
- Республика Дагестан 137
- Рязанская область 135
- Ярославская область 130
- Республика Ингушетия 122
- Республика Мордовия 122
- Костромская область 121
- Республика Татарстан 118
- Тюменская область 117
- Ивановская область 113
- Амурская область 111
- Новгородская область 109
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Сахалинская область 85
- Краснодарский край 80
- Чеченская Республика 73
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Карачаево-Черкесская Республика 66
- Республика Калмыкия 64
- Республика Тыва 58
- Орловская область 56
- Владимирская область 51
- Томская область 49
- Курганская область 45
- Еврейская автономная область 45
- Республика Адыгея 39
- Ненецкий автономный округ 31
- Республика Северная Осетия - Алания 29
- Пензенская область 26
- Магаданская область 23
- Камчатский край 22
- Республика Марий Эл 17
- Республика Алтай 15
- Республика Хакасия 14
- Чукотский автономный округ 13
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 302 515.