На поддержку животноводства в Самарской области направлено 1,2 миллиарда

В Самарской области господдержка предприятий животноводства осуществляется по 19-ти направлениям. Одним из приоритетов развития сельскохозяйственной отрасли региона является собственное производство молока.

Ставки субсидий варьируются от 2,6 до 4,2 рубля за килограмм сырья. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Фермеры и предприятия, занимающиеся молочным животноводством, получают субсидии за реализованное или отгруженное на собственную переработку молоко. Ставки субсидий варьируются от 2,6 до 4,2 рубля за килограмм сырья.

Еще один приоритет - повышение самообеспеченности региона мясом. Поэтому для его производителей действует сразу несколько мер господдержки. Субсидируются затраты на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, на содержание и увеличение маточного поголовья овец и коз, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, а также на поддержку собственного производства крупного рогатого скота, овец и коз на убой в живом весе.

Животноводы региона могут также обратиться за государственной поддержкой на производство шерсти от тонкорунных пород овец и возместить 50 процентов страховой премии.

Грант "Агростартап-Регион" - новая мера государственной поддержки, разработанная по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что именно субъекты МСП являются перспективным ресурсом для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли. За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла, и работа по развитию малых форм продолжается. Так, проведен первый конкурсный отбор "Агростартап-Регион". Победителями стали семь глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Все большую популярность среди фермеров-животноводов набирают грантовые меры поддержки по направлениям "Семейная ферма" и "Агростартап". Для их получения необходимо иметь грамотную бизнес-стратегию и суметь защитить ее перед конкурсной комиссией. В 2021 году получателями грантов стали 10 владельцев семейных ферм, на реализацию их планов направлено более 145 млн. рублей. Гранты "Агростартап" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили 12 фермеров. Грантовый фонд составил около 40 млн. рублей.

В этом году Тимур Кярамян получил грант размером почти три миллиона рублей на развитие фермы. На средства господдержки он закупил 50 голов нетелей казахской белоголовой породы. Почти половина коров уже дали потомство.

- Это хорошая поддержка. Я среди агростартаперов был единственным с мясным направлением. Переживал, что могу не пройти, но выиграл, - делится получатель гранта.

В скором времени и младший брат Кулехан тоже планирует участвовать в конкурсе на грант.

- Мы мечтаем создать кооператив, построить убойный цех и заняться переработкой мяса. Надеемся, что и в этом государство нас поддержит.

Благодаря ранее полученному гранту "Агростартап" фермер из Клявлинского района Виктор Костин не только увеличил поголовье овец, но и создал два рабочих места, что для села немаловажно.

- Это неоценимая помощь в развитии своего дела. Сейчас есть кошар, техника, необходимые хозпостройки. Хочу к 2025 году поголовье довести до 300 голов. Поэтому планирую еще участвовать в мероприятиях на господдержку, - рассказал фермер.

Широкими возможностями губернаторского гранта "Агростартап-регион" в текущем году воспользовалась фермер из Приволжского района Оксана Семкина, которая занялась разведением коз.

- Мы рады получить такую значимую поддержку от губернатора, - поделилась начинающий агростартапер.

Уже сегодня в фермерском хозяйстве Оксаны из козьего молока производятся сыры - брынза, халуми, камамбер.

Фермер из села Обшаровка получил "Агростартап" и теперь расширяет свой сельскохозяйственный бизнес.

- Мы планировали увеличение поголовья КРС молочного направления, - рассказывает Сергей Пухов. - Благодаря полученному гранту в размере 3,3 млн. рублей приобрели племенных нетелей молочного направления ярославской породы - 18 голов, а также трактор "Беларус 82.1" для заготовки кормов. Эти средства очень большое подспорье для расширения своего хозяйства".