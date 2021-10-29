Оружие и охотничий билет на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося

"В рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по пункту "а" части 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота") сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.", - сообщили в пятницу вечером в пресс-службе Главного управления МВД России по Саратовской области.

Таким образом, может быть поставлено под сомнение объяснение депутата Госдумы, что находящуюся в автомобиле, на котором ехал Рашкин, тушу лося обнаружили случайно.

Напомним, что ранее со ссылкой на пресс-службу областного комитета охотничьего хозяйства сообщалось, что в ночь на пятницу на территории охотничьих угодий Лысогорского района Саратовской области были задержаны два человека, которых подозревают в браконьерстве. Одним из задержанных оказался депутат Рашкин.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

"Примерно в 23:00 были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Найден автомобиль, при осмотре которого обнаружена туша лося. Рядом с автомобилем находились двое граждан, которые на вопросы представителей органов правопорядка отвечали, что животное обнаружено ими уже убитым, и они решили его забрать себе. В машине также находились орудия разделки со следами крови", - говорилось в сообщении. Там отмечено, что лицензию на отстрел лося задержаные не предоставили. Поэтому произошедшие события имеют признаки уголовного преступления, ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". И соответствующее заявление подано в отдел полиции.

В свою очередь в областном главке МВД рассказали, что сообщение о выстрелах в Лысогорском районе участковый уполномоченный полиции проверил на месте совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Они обнаружили на месте происшествия автомобиль, которым управлял мужчина 1955 года рождения. "При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался", - сообщили в полицейском главке.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Там добавили, что теперь задержанных проверяют на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело.

Тем временем

По уголовному делу о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин, следователи проведут ряд экспертиз. "По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноги и патронам будут назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.