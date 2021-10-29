Прикамье получит 1,75 млрд на строительство художественной галереи

Пермский край получит 1,75 миллиарда рублей на строительство нового здания художественной галереи. Распоряжение о предоставлении региону средств из федерального бюджета подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Напомним, новую площадку для музея планируется открыть к 300-летнему юбилею Перми в 2023 году. В настоящее время художественная галерея размещается в здании Спасо-Преображенского собора, являющегося памятником архитектуры XIX века. После переезда музея оно будет передано пермской епархии.

Новое здание для художественной галереи построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Его общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Наряду с выставочными залами в нем разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.