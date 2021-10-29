Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный регулятор работы газотурбинного авиадвигателя, которым управляет искусственный интеллект.

Во время эксплуатации газотурбинного двигателя воздушного судна необходимо непрерывно контролировать множество различных параметров. Сейчас для решения этой задачи используют селективный регулятор, который начинает менять параметры работы двигателя, если происходит какое-либо отклонение от нормы. Минусом такого способа управления является быстрый износ элементов двигателя, при этом точность его регулировки остается низкой.

- Наш регулятор более адаптивен, он "приспосабливается" к изменяющимся условиям внешней среды, что делает его универсальным средством управления, - пояснил один из разработчиков, сотрудник кафедры "Автоматика и телемеханика" электротехнического факультета ПНИПУ Сергей Сторожев.

Новый регулятор позволит значительно снизить неопределенность в работе камеры сгорания двигателя, обеспечив гарантированную тягу самолета. Разработка поможет повысить надежность авиадвигателя, а также снизит затраты на аппаратное обеспечение и сократит время регулирования.