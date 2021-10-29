В Башкирии отменят мероприятия с участием более 30 человек

Власти Башкортостана рекомендовали отменить (при невозможности - перенести) все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, в которых участвуют более 30 человек. За исключением тех, что разрешит провести региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров. В новой редакции документа также запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00 (кроме доставки).

В Башкирии приостанавливается и работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров. А с 29 октября обязательный режим самоизоляции вводится для непривитых и непереболевших коронавирусом жителей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодателям же рекомендовали перевести сотрудников, подпадающих под эти категории, на дистанционный режим работы. Это не касается тех специалистов, нахождение которых критически важно для организации, а также имеющих сертификат о вакцинации или справку о перенесенном в течение шести месяцев COVID-19.

В пресс-службе главы РБ уточнили, что ранее установленные ограничительные меры продолжают действовать. Единственное, что теперь посещать торговые центры, музеи, фитнес-клубы, рестораны и другие учреждения смогут и те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. Граждане должны предъявить подтверждающую этот факт справку и отрицательный результат лабораторного ПЦР-исследования, полученный не позднее чем за 72 часа. Ранее у посетителей в обязательном порядке требовали либо сертификат о вакцинации против коронавируса, либо справку о перенесенном заболевании.