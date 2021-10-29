В Оренбуржье заработают новые меры поддержки бизнеса в период пандемии

Власти Оренбургской области готовы запустить новые федеральные меры поддержки бизнеса в период нерабочих дней, объявленных по всей стране с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением COVID-19. Речь идет о грантах на каждого сотрудника в размере МРОТ и кредитах с низким процентом. Как отметил на заседании регионального штаба вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, несмотря на пандемию, нельзя допустить падения экономики. Для этого будет подготовлен и региональный пакет мер поддержки.

Напомним, что ранее президент России одобрил предложение оказать дополнительную помощь предпринимательству. Глава государства согласился с тем, что в связи с объявлением нерабочих дней многие предприятия, и прежде всего - малый и средний бизнес, понесут определенные издержки.

В Оренбуржье экономический блок облправительства возобновил работу штаба, куда вошли представители регионального бизнеса и предприятий всех отраслей экономики. Задача - отслеживать ситуацию и в случае необходимости предложить новые меры поддержки.

- Мы понимаем, что с учетом сложившейся обстановки большая нагрузка ложится на плечи бизнеса, - констатировал Игнат Петухов. - На федеральном уровне уже озвучены меры поддержки для отраслей, пострадавших от коронавируса. Единовременную выплату в размере МРОТ на каждого работника получат компании, оказывающие услуги населению: культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовое обслуживание. Для этого с 1 ноября по 15 декабря нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Плюс будет возобновлена программа "ФОТ 3.0" - льготные кредиты для предприятий из пострадавших отраслей при условии сохранения занятости. Условия по кредиту следующие: МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев, после в течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать не нужно. Далее предприятие сможет погашать кредит по льготной ставке в три процента годовых.

Как отмечалось на заседании оперштаба, эти программы будут запущены в регионе в срок. Кроме того, было анонсировано создание регионального пакета мер поддержки - ресурсы и инструменты для этого имеются.

- Наша задача сегодня - совместно выработать пакет мер поддержки для комфортной работы бизнеса плюс найти эффективные инструменты для снижения турбулентности, - отметил Игнат Петухов, - а это возможно только с улучшением статистики по заболеваемости и формирования коллективного иммунитета.

По информации Оренбургского отделения ИФНС России, техническая база к внедрению новых мер поддержки готова. Ситуация в регионе стабильная: не отмечается большого падения количества ИП, в категорию "самозанятые" входит более 37 000 человек. Стоимость потребительской корзины трудоспособного населения и пенсионеров за год выросла на 14 процентов, а для детей - на 9 процентов.

Представители банков, работающих в Оренбуржье, подтвердили, что готовы выдавать кредиты под ставку в три процента годовых по программе ФОТ 3.0.

Однако, по мнению бизнесменов, эта программа не является популярной. Предприниматели считают гораздо более эффективным такой инструмент, как невозвратный кредит при сохранении численности сотрудников. В период прошлогоднего локдауна эта программа многим предприятиям помогла выжить, и ее нужно запустить вновь. Игнат Петухов предложил бизнесу и власти совместно интегрировать эту идею на федеральный уровень.

По итогам заседания штаба были созданы рабочие группы по отраслям экономики. С этой недели они будут действовать на постоянной основе. Главная цель - выработка эффективных инструментов поддержки бизнеса не только для пострадавших от коронавируса отраслей, но и для всей экономики региона в целом.

- Несмотря на пандемию, нельзя допустить падения экономики. Наоборот - нужно вместе продолжить тот уверенный рост, который наблюдается в этом году, - резюмировал Игнат Петухов.

Кстати

В Оренбуржье возобновил работу телефон горячей линии для предпринимателей по проблемам, связанным с распространением Covid-19. Бизнесмены и сотрудники компаний могут обращаться по номеру 8 800 200 14 45 (с 9.00 до 21.00). На горячей линии можно получить ответы на вопросы, касающиеся мер поддержки, разъяснения порядка работы в период ограничений, содействия в решении трудных ситуаций. Кроме того, предприниматели могут вносить свои предложения.