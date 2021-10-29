В Прикамье на неделю введут жесткие меры для борьбы с коронавирусом

Это позволит сдержать распространение коронавируса на инкубационный период. Как отмечают в администрации губернатора края, ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, для снижения распространения инфекции недостаточно.

Поэтому на период нерабочих дней, объявленных в России с 1 по 7 ноября включительно, в Прикамье приостановят деятельность организаций во всех сферах.

Исключение составят предприятия общепита, но только при условии работы исключительно навынос и на доставку. Или, если это рестораны в гостиницах или столовые в организациях, - с доступом только для проживающих в гостинице и для сотрудников организации.

Также в указанные дни будут работать аптеки и аптечные пункты и магазины с продовольственными товарами и предметами первой необходимости.

Кроме того, с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать не иммунизированные пенсионеры в возрасте от 60 лет и выше (ранее было с 65 лет).

Ограничения не распространяются на организации жизнеобеспечения, деятельность которых не может быть приостановлена. Их руководителям предписано обеспечить вакцинацию работников от коронавируса.

Еще одна мера противодействия COVID-19 вступит в силу 8 ноября - ограничивается работа организаций общественного питания в период с 23.00 до 6.00.

В оперштабе подчеркнули, что после окончания нерабочих дней сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды по-прежнему будут использоваться в качестве фильтра безопасности при оказании услуг и посещении мест массового пребывания до особого решения об их отмене.